James lidera agenda de colombianos: grandes retos el fin de semana

Jhon Jader Durán animará el jornada sabatina desde muy temprano, cuando con Aston Villa reciba al colíder de Premier, Arsenal. Ese mismo día, también por Premier League, habrá choque colombiano: Luis Sinisterra vs Yerry Mina.



El domingo entrará en acción el '10' James Rodríguez, quien viene inspirado tras marcar doblete el pasado lunes. Esta vez se enfrenta con Olympiacos al colero de la Liga de Grecia. Buen momento para afianzarse con lo que mejor sabe hacer en cancha.



Conozca estos y más duelos de colombianos en el exterior. Repase con FUTBOLRED cuáles serán los mejores partidos del fin de semana, qué día y en qué horario podrá seguirlos.

Viernes, 17 de febrero



7:00 am | Sepahan vs Zenit (Wilmar Barrios/Mateo Cassierra)

Amistoso



2:45 pm | Mechelen vs Genk (Carlos Cuesta/Daniel Muñoz)

Liga de Bélgica





Sábado, 18 de febrero



7:30 am | Aston Villa (Jhon Durán) vs Arsenal

Premier League



9:00 am | Sampdoria (Jeison Murillo) vs Bolonia (Jhon Lucumí)

Serie A



10:00 am | Leeds (Luis Sinisterra) vs Everton (Yerry Mina)

Premier League



10:00 am | Hull City (Óscar Estupiñán) vs Preston

EFL Championship



10:00 am | Wolves vs Bournemouth (Jefferson Lerma)

Premier League



10:00 am | Livingston vs Rangers (Alfredo Morelos)

Liga de Escocia



12:30 pm | Frankfurt (Rafael Santos Borré) vs Werder Bremen

Bundesliga



12:30 pm | Mallorca vs Villarreal (Johan Mojica)

LaLiga



3:00 pm | New York City vs Portland Timbers (Moreno/Mosquera/D. Chará/Y. Chará)

Amistoso



4:00 pm | Tigre vs River Plate (Miguel Borja)

Liga Argentina



6:00 pm | San Luis vs Santos Laguna (Harold Preciado/Emerson Rodríguez)

Liga MX





Domingo, 19 de febrero



6:30 am | Atalanta (Luis Muriel/Duván Zapata) vs Lecce

Serie A



8:00 am | Rubin vs CSKA Moscú (Jorge Carrascal)

Amistoso



9:00 am | Olympiacos (James Rodríguez) vs Lamia

Liga de Grecia



10:15 am | Rayo Vallecano (Falcao García) vs Sevilla

LaLiga



11:30 am | Tottenham (Dávinson Sánchez) vs West Ham

Premier League



12:00 pm | Spezia (Kevin Agudelo) vs Juventus (Juan Cuadrado)

Serie A



2:00 pm | Santos (Daniel Ruiz) vs Portuguesa

Campeonato Paulista



2:00 pm | Londrina vs Paranaense (Nicolás Hernández)

Campeonato Paranaense



2:45 pm | Roma vs Hellas Verona (Juan David Cabal)

Serie A



5:15 pm | Boca Juniors (Frank Fabra/Sebastián Villa) vs Platense

Liga Argentina



7:30 pm | Talleres (Diego Valoyes) vs Central Córdoba

Liga Argentina



8:05 pm | América (Roger Martínez) vs Tijuana

Liga MX



10:05 pm | Pachuca (Murillo/Hinestroza/Hurtado) vs Toluca (Mosquera/Angulo)

Liga MX





Lunes, 20 de febrero



1:00 pm | Al Hilal (Gustavo Cuéllar vs Al-Ahli

Liga de Campeones AFC - Octavos



5:15 pm | San Lorenzo (Carlos Sánchez/Rafael Pérez) vs Sarmiento

Liga Argentina