James soltó la bomba y contó a dónde quiere ir: se bajaría el sueldo

El volante colombiano de Al Rayyan, James Rodríguez, concedió una entrevista a un medio español que no perdió oportunidad para preguntarle por la posibilidad de su regreso a LaLiga. El '10' no dudó y soltó la bomba. Su mayor deseo es salir de la Liga de Qatar y regresar a Europa. ¿A dónde apunta?

Tras ser consultado por Edu Aguirre en El Chiringuito sobre la posibilidad de bajarse el sueldo para jugar en el Valencia, equipo que dirige Gennaro Gattuso, James Rodríguez respondió con un contundente "YES", que no tardó en enloquecer al valencianismo que seguía a través de Twitch la entrevista. "Me iría caminando, lo que pasa es que llego tarde porque ya el mercado cierra. Es un gran club y tiene una buena hinchada".



"Si quieren a alguien que le ponga pases a Cavani, aquí estoy yo", continuó James. No titubeó al pedir que sus palabras llegaran al club y no se quedaran en redes sociales.



De inmediato, y tras el guiño del colombiano, empezaron a hacer tendencia el #ElValencianismoQuiereAJames, pidiéndole al club aproveche el "gangazo" antes del cierre del mercado en España que será este 1 de septiembre.



James no pudo escapar a preguntas sobre exequipo, Real Madrid, y se refirió al crecimiento de Vinicius. "Cuando estás en un club como el Real Madrid no se espera a nadie, si te llamas Carlos, te llamas Juan, Cristiano o James. O rindes o no. Vinicius ha tenido mente fuerte y se ha entrenador para eso", mencionó el volante en la transmisión.