James ya tiene favorito en la liga colombiana: ¿duro golpe al Tolima?

James Rodríguez no se guardó nada en una entrevista que concedió a un medio español, en la que habló incluso de la liga colombiana, a la que no le pierde pisada. Su equipo, Deportes Tolima, del que se ha declarado hincha, no atraviesa su mejor momento y por eso no es su favorito a ganar el título de fin de año. El '10' apostó por un grande.

"Millos está haciendo las cosas bien y está jugando bien al fútbol, tiene un entrenador que juega bien al fútbol también", aseguró James en charla con El Chiringuito este miércoles a través de Twitch. Al volante de Al-Rayyan le gusta lo que muestra el equipo de Alberto Gamero en cancha y lo ha analizado.



Y agregó: "ahora no veo el balón sino la parte táctica y cómo están parados. Millos es un equipo que juega bien al fútbol y por ahora, por el presente, diría que Millos. En Colombia al final se juega playoff, ocho pasan y después se enfrentan y cambia todo. Ha pasado mucho que un equipo gana todo en el todos contra todo y cuando va a finales tiene dos partidos malos y queda afuera. Es precoz hablar de un campeón, pero Millos es el que está jugando mejor en Colombia".



Por otro lado, el jugador de la Selección Colombia dejó clara su postura sobre un eventual regreso al fútbol colombiano. "Por ahora no lo tengo contemplado, me gustaría ayudar más como gestor". Además, mencionó que no piensa en su retiro pero que la MLS sí es una buena opción para él. "El próximo mundial será allá y han contratado jugadores jóvenes".