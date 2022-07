James y otro paso hacia su salida de Al-Rayyan: detalle que sorprendió

Nuevos detalles respecto a la situación de James Rodríguez. Aunque el colombiano desea regresar a la élite del fútbol europeo, por ahora adelanta pretemporada con Al-Rayyan. Eso sí, su participación ha sido casi nula.



Desde hace unos días, el cuadro catarí arribó a Países Bajos para disputar una serie de partidos amistosos. La idea es ponerse a punto para el inicio de la Qatar Stars League, la cual comienza en agosto.



Aunque James viajó a la par del grupo, a pesar de los rumores de salida, y entrena con total normalidad, ha dado mucho de que hablar su ausencia en los compromisos.



​Tuvo acción en el partido frente al Rhoda, después desapareció inexplicablemente contra Dordrecht y este sábado no tuvo minutos ante el Racing Molenbeek, aunque sí estuvo en el banco de suplentes.

التشكيلة

الريان 🆚 راسينج مولينبيك 🇧🇪

Starting XI

Al Rayyan 🆚 Molenbeek 🇧🇪 pic.twitter.com/I0GAgKxkjt — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) July 23, 2022

Precisamente sobre este último duelo, el entrenador Nicolás Córdova optó por iniciar el encuentro con el cucuteño en el banquillo. A lo largo de la segunda parte realizó seis sustituciones, pero en ninguna estuvo Rodríguez Rubio. Al final el Al-Rayyan se terminó imponiendo por 3-1.

​La sorpresiva ausencia del '10' impulsa aún más la posibilidad de que se concrete su salida en las próximas semanas, teniendo en cuenta que el club no ha informada nada respecto a una posible lesión o algún otro impedimento. No había razón para no tenerlo en cuenta.



Habrá que esperar entonces por lo que suceda con James próximamente.