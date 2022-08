James y una nueva polémica: supuesta lesión de larga duración

Nueva polémica entorno a James Rodríguez. El volante colombiano no estuvo presente en el inicio de la liga catarí con Al-Rayyan y los rumores respecto a lo que le ocurre se acrecentaron.



Si bien es cierto que su agente Jorge Mendes se ha movido en la búsqueda de un club que lo reciba, la tarea por ahora no parece dar frutos.

Según se ha informado en medios de Catar, el volante cucuteño no ha estado con el club los últimos días por una nueva lesión muscular. Justamente su última foto en entrenamiento data de hace una semana y este miércoles no fue siquiera convocado para el duelo frente a Al-Shamal.



“James Rodríguez se lesionó un músculo. Puede estar ausente por más de dos meses. Que Dios ayude a los aficionados de Al Rayyan”, informó Hassan Al-Otaibi, exfutbolista catarí y ahora comentarista de un canal local.



Por lo pronto, Al-Rayyan no ha confirmado ni negado la noticia en sus cuentas oficiales. De ser cierto, el '10' del equipo se perderá la primera parte de la temporada, la cual está programada hasta el 14 de septiembre. En este orden de ideas no jugaría siete duelos ligueros.



La última vez que James sumó minutos en competiciones oficiales fue con la Selección Colombia, el pasado 29 de marzo. Día en el que anotó, pero esto no impidió la eliminación del Mundial.

اصابات بالجملة تخيم على فريق الريان



اللاعب طارق تسيودالي الذي كان الريان يفاوضه بديل ابراهيمي !

اصابة خميس رورديغيز في العضله

واحتمال غيابه لأكثر من شهرين



كان الله في عون جماهير الريان pic.twitter.com/WdLRF5VNsW — حسن العتيبي (@alotaibiqtr) August 2, 2022

Horas después de estallar el supuesto escándalo, el mismo futbolista de 31 años se reportó en redes sociales negando absolutamente todo e incluso aseguró que “nos vemos pronto en las canchas”.



“¡Cuidado! Hay Información falsa y versiones de prensa imprecisas que hablan sobre mi y una supuesta lesión a largo tiempo. Nada de esto es cierto, nos vemos pronto en las canchas”, trinó el jugador en su Twitter.



Despejada la duda respecto a su supuesta lesión, queda tan solo la incógnita del porqué no ha vuelto a jugar con Al-Rayyan. Y es que además del duelo liguero, el jugador venía de disputar tan solo uno de los tres partidos de pretemporada que tuvo el club en los Países Bajos.



Todo parece indicar que hay una parte del cuento que no se ha contado...