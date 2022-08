Jugada del PSG para arrebatarle fichaje al Barcelona: cotizado central

FC Barcelona está tras el fichaje de Bernardo Silva hace varias semanas, pero sigue sin resolver el problema económico que involucra a Frenkie de Jong. Uno de los clubes más poderosos del fútbol mundial se percató de la situación y ahora se alista para hacer una jugada que le permita arrebatarle al central. Se trata de París Saint-Germain, que según la prensa europea, está cada vez más cerca de asegurarlo.

Los medios internacionales indican este miércoles que el PSG decidió ir por Bernardo, jugador del Manchester City, y entrometerse en los planes del azulgrana, aprovechando que todavía no resuelven el tema Frenkie de Jong.



Al jugador neerlandés le pidieron bajarse el sueldo, teniendo en cuenta la difícil situación económica del club, y no accedió. La luz al final del túnel sería que fiche con Manchester United, Chelsea o uno de los tantos interesados que tiene en este mercado. Solo así podría avanzar el fichaje de Silva, si es que antes no le resulta la jugada al PSG.



Lo que Barcelona no tenía en sus cuentas era que el poderoso PSG también quisiera tener al defensor central. Según contó el diario Mundo Deportivo, de España, el elenco parisino tiene un 'as bajo la manga' y está en la dirección deportiva. Silva ya habría trabajado con Luis Campos, quien es el consejero deportivo del club.