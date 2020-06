James volvió a la lista: sus posibilidades para jugar en Real Madrid

James Rodríguez busca mejorar su nivel y rematar la temporada con un buen fútbol, teniendo en cuenta que en los pasados meses tuvo importantes ausencias por lesiones y por decisiones de Zinedine Zidane, quien no lo ha tenido en cuenta para los partidos del Real Madrid.



El colombiano sigue con su deseo de hacer parte del club blanco, aunque podría salir a final de esta temporada para buscar más minutos. Atlético de Madrid y Manchester United son los equipos que más se han interesado en poder ficharlo hasta el momento. Sin embargo, ahora hay varios temas que lo benefician y que podrían ayudarlo a tener minutos este domingo. Real Madrid vuelve en la Liga de España y enfrentará al Éibar este domingo a las 12:30 p.m., hora de Colombia; James hace parte de los convocados.

En primer lugar, está la opción y la nueva regla que confirmó la Fifa para el regreso del fútbol en el mundo y en España. Los equipos podrán realizar hasta 5 cambios en los 90 minutos, por lo que hay más opción de que el colombiano, en caso de no ser titular, pueda tener tiempo de juego en el equipo de Zinedine Zidane.



Por otro lado, están las lesiones. Sin quererlo, James ha sido beneficiado en estos partidos que vienen, pues Luka Modric, Mariano, Nacho y Lucas Vázquez no fueron convocados por lesiones, por lo que se abren espacios en la plantilla para el volante '10' de la Selección Colombia.



Ahora, el atacante del Real Madrid también ha tenido grandes presentaciones en los entrenamientos previos a este encuentro, pues parece que ha mejorado su nivel y se ha visto en las prácticas del club blanco. James ha marcado goles, ha jugado con el equipo titular y esto da indicios de que podría ser tenido en cuenta por Zidane para el juego frente a Éibar.



Finalmente, está el rumor en España de que James podría no ser vendido y quedarse en el club, pues se habla de que Florentino Pérez, máximo dirigente blanco, le dijo a Zidane que tendría que contar con él y con los jugadores de la plantilla, pues la crisis económica del fútbol podría significar que no haya fichajes para la próxima temporada.