James Rodríguez y las trabas que habría puesto para salir de Sao Paulo

James Rodríguez saldrá de Sao Paulo luego de que el técnico Thiago Carpini confirmara que el colombiano no continuará con los brasileños por diferentes razones.



Una de ellas fue que el jugador quería más minutos, pero el entrenador no le aseguró protagonismo en este año.



Desde las directivas le habrían insistido en seguir, pero también entienden que no sería titular y el tener un suplente de lujo no tiene sentido más por su alto salario en el equipo.

Es por ello que James y la directiva llegaron a un acuerdo para su salida en días pasados, pero ahora desde el entorno del jugador estarían pidiendo una cifra importante para sellar la desvinculación definitiva.



Y es que el medio brasileño UOL asegura que el entorno de James habría pedido dos millones de euros por la rescisión de su contrato que va hasta junio de 2025.



Sin embargo, el medio también señala que el presidente de Sao Paulo, Julio Casares, no estaría de acuerdo con ese pedido ya que dice que el club está al día con su salario y sus derechos de imagen. En caso de que se resuelva este tema económico, Sao Paulo podría oficializar su salida próximamente.



Vale señalar que James se sigue entrenando en las instalaciones de los paulistas y a su vez evalúa ofertas tanto de Europa como de Estados Unidos.