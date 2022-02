James coquetea con su pasado: Everton, Bayern y rencor con Real Madrid

Cada vez que James Rodríguez se activa en Twitch algo interesante puede pasar. Y no se trata de videojuegos ni de pasatiempos sino de los asuntos gruesos sobre su carrera, su futuro y su profesión. Es allí donde el futbolista se siente más confiado para hablar de aquello que miles de seguidores se preguntan y casi siempre les da tema. Esta vez no fue la excepción.

James se puso nostálgico, por cuenta de las preguntas de sus interlocutores, y miró a su pasado sin complicaciones.



Una de las revelaciones tuvo que ver con su salida del Bayern Múnich, el club que parecía hecho a la medida de sus condiciones, que financieramente era fuerte como para darle un tratamiento de estrella y que además le aseguraba la pelea constante de títulos. Todo arrancó más que bien con Jupp Heynckes pero luego llegó Niko Kovac y fue perdiendo protagonismo.



"En Bayern fueron dos excelentes años, jugué en buen nivel y con grandes jugadores. Fue un equipo top, disfruté mucho. La vida es de experiencias de las cosas se aprende. En el fútbol uno no se maneja solo, uno tiene jefes y manden bien o mal hay que hacer caso", añadió en alusión a esa última temporada.



Pero no se fue por eso, según contó, sino porque tenía otra opción que parecía mejor: "Tomé la decisión, tenía la opción de ir a un equipo con el que tenía todo arreglado, todo el mundo sabe cuál, pero no se dio. Iba a estar en mi casa, cerca de mi hijo y de mi hija. Salí de Bayern porqué tenía todo hecho con este club y al final Real Madrid no me dejó salir", afirmó, con un halo de rencor hacia los 'merengues', que efectivamente bloquearon su salida al Atlético de Madrid.



De alguna manera se reivindicaron un año después al dejarlo salir gratis, momento que aprovechó Everton, con Carlo Ancelotti en el banquillo, para ficharlo sin complicaciones. Pera ya el daño estaba hecho. Eso sí, con los 'toffees' guarda buena relación, de hecho confesó que vio su último partido en Premier antes que el del Real Madrid, y aseguró que se imagina un futuro probable vestido de azul: “Sería una posibilidad. Si ellos quieren, estaría abierto a eso. Yo no tuve ningún problema con nadie allá”, concluyó.