¿James y Everton, relación ideal? Innumerables trabas para su llegada

Cada vez cobra más fuerza la posible llegada de James Rodríguez al Everton de Carlo Ancelotti. Si bien la relación futbolista-entrenador es muy buena (compartieron en Real Madrid y Bayern), la prensa inglesa no deja de lado las complicaciones de cara al traspaso del colombiano.

​

Un elevado sueldo, edad “avanzada”, continuas lesiones y lo difícil que será encontrarle puesto en el once titular son algunos de los argumentos que ponen a pensar a la directiva.

Según anunció el diario local ‘Livepool Echo’, toda la comitiva del Everton estaría analizando a profundidad el fichaje del colombiano, debido a que “no es una movida sin algún riesgo”. En dicho sentido, varios factores los ponen a pensar.



Primero, estableció el medio, “llegar a un acuerdo sería difícil de lograr para los Blues dadas las demandas salariales del jugador de 29 años” y por consiguiente “un trato, sea una compra o un préstamo, sería costoso... hablar de fichar a Rodríguez está solo en la etapa preliminar”.

Precisamente el salario que actualmente tiene James es de 8.5 millones de euros, cifra abismal para los de Goodison Park.



Por otro lado, las lesiones y su edad no dejan tranquilos a la directiva. “Otra gran señal de alerta es que el jugador de 29 años se ha perdido un total de 30 partidos como resultado de lesiones en las dos temporadas anteriores”, motivo por el que hacer una gran inversión, para no jugar, significaría una pérdida enorme de dinero.



A lo anterior se le suma la poca continuidad que trae consigo. No es un secreto la ‘borrada’ que le metió Zinedine Zidane en Real Madrid y los números dejan ver que más del 50% de minutos que estuvo convocado, los pasó en el banco de suplentes.

​

​Finalmente está el tema de la posición en que se desempeñaría. Actualmente los ‘Toffees’ juegan con un 4-4-2 y evidentemente James llegaría para acoplarse, él solo no sería motivo para cambiar todo un esquema. La posición de mediapunta o volante creativo no se contempla por ahora.



“Aunque es considerado un mediocampista de ataque, existe la posibilidad de que Ancelotti considere que el internacional colombiano se adapta mejor a una posición amplia de una manera similar a como lo usó durante su estadía en Madrid, jugando por la izquierda o la derecha”, puntualizó el periódico.