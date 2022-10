James y el plan en el Mundial: ¿Con Colombia o seguir con Olympiacos?

El mundo se paralizará por el Mundial de Catar 2022 que comenzará el 20 de noviembre, y se extenderá hasta mediados, finales de diciembre. Un mes exacto en el que 32 selecciones buscan la gloria, pero solo uno lo tendrá. Infortunadamente, la Selección Colombia no logró poner su nombre en el selecto grupo de combinados nacionales mundialistas.

Aunque no vaya la Selección Colombia al Mundial, los jugadores sí tendrán que ajustarse a sus clubes con el funcionamiento y las instrucciones que los entrenadores crean pertinentes para continuar con las sesiones de entrenamiento y con la regularidad durante un mes en el que los torneos europeos también se toman un descanso.



La Federación Colombiana de Fútbol no se quedó con los brazos cruzados y un día antes de dar inicio a la Copa del Mundo, Colombia enfrentará en un amistoso a la Selección de Paraguay en Estados Unidos. Como la cita orbital será la competencia de carácter FIFA en noviembre, este encuentro entre colombianos y guaraníes no es avalado por dicho ente del fútbol.



Por esta razón, los combinados nacionales tendrán que esperar el aval de los clubes, pues ningún equipo está obligado a soltar a sus jugadores y este partido podría dañar el plan que tiene el Olympiacos con James Rodríguez durante ese mes de competencia en Catar. Y es que, Míchel González no quiere perderle pisada al Panathinaikos y a los perseguidores en la Liga de Grecia, y para esconder el fracaso en competencias europeas, quieren probar su suerte en amistosos en España.



Lo anterior, de acuerdo con la prensa griega que mantuvo el plan del estratega ibérico con la necesidad de que James Rodríguez pueda estar al 100 por ciento físicamente. Olympiacos disputará el último encuentro previo al parón contra el AEK Atenas. El 14 de noviembre saldrán al descanso por el Mundial y es ahí donde Míchel quiere activar su plan de viajar a España para medirse con clubes de mayor envergadura.



Sin todavía confirmar los rivales, Míchel González se ata a esa posibilidad de llevar a su equipo a España con el fin de prepararse de la mejor manera y con regularidad para posteriormente, tras el parón, afrontar la segunda vuelta. El entrenador ex Real Madrid sabe que no puede perder minutos y debe alistar lo mejor para culminar el torneo, pensando en asegurar puestos de competencias europeas.



Algo que puede dañar el plan del Olympiacos con James Rodríguez es que el 19 de noviembre es el amistoso de Colombia contra Paaguay. Sin embargo, los clubes no están obligados a prestar a sus jugadores, y tras el último antecedente de James en su regreso a Grecia que llegó con un ‘problemilla’ puede ser un aliciente para que el colombiano se quede con su club y no dispute el encuentro ante los guaraníes.