James enamora en Grecia: así lo calificaron, pero hay un duro mensaje

Para nadie es un secreto que el cambio vino a las mil maravillas para el futuro de James Rodríguez. Con un nuevo aire en su camiseta y con la ilusión de volver a ganar títulos en el viejo continente, James empieza a liderar un barco que se ve afectado en el Olympiacos por la eliminación prematura de la uefa Europa League, a la espera de la ilusión de quedarse con la Conference League, siempre y cuando, venzan al Nantes en la fecha definitiva de grupos. Ahí, si atan la continuidad en un torneo de Europa, el colombiano podría ser de la partida.

James Rodríguez llegó en una temporada ya iniciada con Marcelo Vieira como dos jugadores vitales para el proyecto. Míchel González ha depositado toda su confianza en el colombiano que ha respondido con goles y asistencias dentro del club que lo ponen en la cúspide del fútbol griego. En su quinto partido con la casaca helénica, James volvió a ser titular y anotó un curioso gol que fue aplaudido por los medios locales de Grecia.



El Olympiacos venció en condición de local al Lamia 2-0 y James Rodríguez abrió con otro testarazo la puerta para firmar la victoria que su compañero, Cedric Bakambu cerró con otra anotación. Con esta victoria, los rojiblancos, comandados por esa hambre de ganar por parte de Rodríguez suman 20 unidades, ubicándose terceros a diez puntos del Panathinaikos, líder del certamen.



Como ha sido costumbre, los medios griegos no dudaron en volver a elogiar al colombiano. En anteriores ocasiones, lo pusieron como la esperanza de títulos en el Olympiacos, y ahora, el medio Sport Day mantuvo, “James Rodríguez confirma constantemente que está decidido a hacer historia con los rojiblancos del Pireo”. James Rodríguez ya es el segundo goleador con dos goles y el máximo asistente también con dos de la plantilla.



El mismo medio escribió, “también confirma que en una liga al nivel de la liga griega, puede marcar la diferencia hasta… caminando. Y James no está de humor para caminar sino para pelear y correr”. Pero no todo es alegría, pues el diario citado también dijo que James necesita una plantilla que esté a su altura, “el improbable Inbom. El asesino Bakambu. El artista Biel. El M’Vila biónico. Por supuesto, el soldado Masouras. Incluso el infantil Doi está empezando a parecer súper necesario cualquier cosa menos… como un cadete”.



Olympiacos sin James Rodríguez intentará sellar su clasificación a la Uefa Conference League recibiendo al Nantes en la última jornada de la Europa League. Ahí podría entrar el colombiano. Sin embargo, el próximo encuentro que disputará James será el domingo 6 de noviembre ante el Panathinaikos.