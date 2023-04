Historias paralelas: James e Isco, de brillar en Madrid a buscar club

James Rodríguez e Isco Alarcón. Dos historias de éxito, de ilusión, de talento que poco a poco se fueron apagando.

Da grima solo el recuerdo: levantaban juntos los trofeos en Real Madrid, muchos se preguntaban cuál de los dos debía ser titular pero por el altísimo nivel que mostraban ambos y no por preferencias personales, el club mismo se daba el lujo de rechazar ofertas por ellos porque eran "imprescindibles".



Isco, ganador de 19 títulos en el equipo merengue, llegó a su top de valorización en 2018: ¡90 millones de euros! Hoy, a sus 30 años, cuesta, según Transfermarkt, apenas llega a los 5 millones de euros.



James, que fue 8 veces campeón vestido de blanco -porque duró menos tiempo- costaba 80 millones de euros en 2015, mismo valor que logró en Bayern Munich, en 2018: ¡80 millones de euros! Hoy es, según la fuente, el jugador libre más caro del mundo, con una cotización de 9 millones de euros, a sus 31 años de edad.



¿Qué les pasó? ¿A dónde se fue tanto talento? Es verdad que ambos han sido presa de lesiones en los últimos años y eso marca el rumbo de una estrella: Messi y Cristiano se mantienen donde están porque muy rara vez sufren problemas físicos graves... también en eso son super dotados.



Pero también pasa por sus decisiones o las de sus empresarios: Isco pudo irse a tiempo, cuando empezó a perder protagonismo, pero eligió sus emolumentos, que no eran despreciables en el Madrid, antes que salir de la zona de confort y buscar suerte lejos. Cuando quiso hacerlo era tarde y ahora difícilmente algún equipo en Europa se anima a satisfacer sus demandas.



James tuvo la mala fortuna de ver frustrado su paso a Atlético de Madrid tras salir del Bayern -el club alemán fue la única buena decisión que tomó en los 6 o 7 años- y desde entonces fue de tumbo en tumbo: volvió a Real Madrid sabiendo que no jugaría, fue al abrazo de Ancelotti en Everton y quedó desamparado cuando llegó Benítez, eligió Al-Rayyan por salario y casi no logra salir de esa cárcel de oro e ilusionó en Olympiacos hasta que este jueves anunció que se va. ¿Denominador común? Siempre se fue sin terminar sus contratos.



Isco y James se quedaron con el recuerdo de sus hazañas, las cuentas bancarias llenas y los trofeos en las salas de sus casas. En ellas se mirarán ahora mientras algún equipo se anima a abrirles la puerta. El ocaso de dos talentos, el resultado de una vida de erráticas decisiones.