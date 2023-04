¿Jefes, siempre villanos? Historial de líos de James con sus técnicos

Son tantos los últimos episodios de esta mala serie en la que se ha convertido el epílogo de la carrera de James Rodríguez que ya nada sorprende.

James Rodríguez se va una vez más de su club antes del vencimiento de su contrato, y no porque otra tentadora oferta aparezca o porque se lo estén peleando en ningún lado, sino porque repentinamente se cansa, tira la toalla y se va.

​

​El común denominador desde el Mónaco, un año antes de llegar a Real Madrid en 2014, y después en el propio equipo 'merengue', en Bayern Munich, Everton, Al-Rayyan y ahora Olympiacos ha sido el adiós escandaloso y la historia del villano en el banquillo que no lo entiende, no lo valora, no lo quiere. Unas veces fue así, vale reconocerlo, pero otras tantas fue él quien no logró acomodarse al plan del jefe.

​

En Mónaco, para empezar, chocó una y otra vez con Claudio Ranieri, aunque vino el Mundial de Brasil y su historia cambió para siempre.



Después de brillar de la mano de Carlo Ancelotti, el único entrenador que supo manejarlo y sacar su mejor versión en Europa, la historia de desencuentros vestido de blanco arrancó con la salida del italiano, en 2015. Su reemplazo fue fue Rafa Benítez y con él todo arrancó siempre al revés: James no llegó a la pretemporada en Estados Unidos -aunque tenía permiso por un tema comercial- pero después, en el estilo pragmático del español, el fútbol del zurdo empezó a sobrarle, cuando no a molestarle, y lo fue aislando hasta reducirlo a ser un plan C, con suerte.



Parecía un alivio que lo despidieron solo seis meses después, pero el remedio fue peor que la enfermedad: con Zinedine Zidane el favorito era Isco y la inconformidad del francés con el poco sacrificio en marca del colombiano fue la cuota inicial del primer adiós al Madrid, que estuvo sazonado por las pataletas del jugador cuando lo cambiaban (el golpe al banquillo en inolvidable) y hasta la decisión del DT de mandarlo a la tribuna en la última final de Champions: se fue a Bayern Munich, cedido, en 2017.



Y parecía un oasis: un equipo feroz en ataque, que lo acogió pleno de ilusión, en el que ganó cinco títulos en dos años de la mano de otro DT que lo valoró como Jupp Heynckes, una relación feliz que, según el entonces director deportivo, Franz-Karl Rummenigge, debía terminar en una compra definitiva, y entonces el final fatal. Se fue el alemán y llegó Niko Kovac. Y se acabó el romance: el nuevo jefe demandaba un sacrificio en marca que el zurdo no ofrecía, vinieron las lesiones y, finalmente, volvió a Real Madrid.



Aquí vale hacer un paréntesis: según contó él mismo en una entrevista, le pidió al Bayern no comprarlo porque ya tenía un acuerdo para ir al Atlético de Madrid, pero vino una gira de preparación en Estados Unidos, una goleada 6-1 de los colchoneros a los merengues y el negocio se dañó. Volvió a la casa blanca sabiendo que se iría pues con Zidane no tendría nunca opción.



Y apenas pudo se fue a Everton, que ahora dirigía su querido Ancelotti, y de nuevo el fútbol le sonreía: se adaptó pronto, sus compañeros amaban la precisión de sus pases, de pelear descenso iban acercándose a pelear cupos europeos, pero otra vez vino el infortunio: el Madrid volvió a llamar al italiano, quien se fue corriendo y llegó... ¡Rafa Benítez!



Así describió James su encuentro con él en Twitch: “El primer día de pretemporada con Everton, Rafael Benitez me dijo: tú ya estás mayor, tienes 30 años, yo prefiero tener gente joven, con jerarquía y que corra, así que búscate club. Yo le dije al gerente que ‘en tres meses Rafa Benítez estaba fuera, yo algo de fútbol sé. Yo ya estuve con él y es jodido. A los tres meses fuera y estaban últimos”.



Era su Némesis. Tenía que irse pero no encontró ninguna opción mejor que Al-Rayyan, con el que firmó un millonarios contra de tres años en 2021. Con Laurent Blanc apenas si se entendió pero después vino el chileno Nicolás Córdova y, aunque era su mismo idioma, se entendieron menos: pocas veces estuvo disponible, siempre lesionado, incluso expulsado. El DT casi celebró su salida a Olympiacos, según dicen en un acuerdo en el que habría tenido que pagar para poderse ir dos antes del vencimiento de su contrato.

​

Y ahora, sin Míchel, otro DT que supo tenerle paciencia, habló maravillas de su talento y casi que lo recuperó incluso para la Selección Colombia, llegó de manera interina el francés José Anigo y otra vez los problemas: versiones de prensa en Grecia sugieren que el 10 habría reaccionado mal a la decisión del jefe de relevarlo en el clásico que perdió Olympiacos 2-0 en Liga contra Panathinaikos, y que por eso habría decidido finalizar su contrato a dos meses y medio del vencimiento.

​

Otra vez, como tantas otras, el malo de la película es el que se sienta en el banquillo. Puede que haya en cada caso una explicación suya al adiós abrupto y en medio de polémicas. Lo cierto es que tantos choques alimentan su mala fama, real o no, de ser un jugador conflictivo y con problemas con la autoridad. Solo él sabe si es cierto o no. La evidencia está ahí.