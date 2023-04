La otra versión: inesperado argumento de James para irse de Olympiacos

El adiós de James Rodríguez a Olympiacos es tendencia nacional, es el tema del momento en todos los espacios deportivos. Es inevitable.

Desde Grecia se cuenta que hubo algún cruce con el DT interino José Anigo, que habría tomado mal el cambio en el clásico contra Panathinaikos, que se habría ido de un entrenamiento y habría preferido negociar su salida antes del vencimiento de su contrato que cumplir con su palabra.



Pero la versión que estaba pendiente era la del propio James Rodríguez, quien respondió a la consulta del periodista Eduardo Luis López, para quien esa versión del desencuentro con el DT interino no tiene mayor credibilidad, entre otras cosas porque "El entrenador que está es un aparecido".



El narrador comentó que "James llegó allá por su amigo Marcelo y él sí que lo pasó mal en Olympiacos. Pero Míchel lo apoyaba a muerte. Se va Míchel y a él no le gustó nada. Él sabía que no iba a continuar allá", dijo en su canal de Youtube.



Contó que le escribió directamente para consultarle lo que pasó y que el zurdo le dio una inesperada razón de su radical decisión: ​"Tú sabes cómo es la cosa. Acabamos mutuo acuerdo porque debo resolver temas personales que desde Grecia no puedo gestionar. Así que todo eso es chisme", le dijo el propio creativo al relator.



¿Qué asunto de carácter personal era tan apremiante? No se reveló. López añadió que ante el rumor de una posible llegada de Rafa Benítez a Olympiacos y teniendo ofertas de Besiktas y Galatasaray, decidió irse sin esperar nada más. ¿A quién creerle? La polémica recién empieza...