James, contundente: habló del Atlético de Madrid ¿es un destino real?

James Rodríguez sigue dando de qué hablar y, este martes, aclaró el rumor que lo vinculaba al Atlético de Madrid, luego de publicar una foto en sus redes sociales con la frase "nunca dejes de creer", la cual es alusiva al conjunto colchonero.

Nunca dejes de creer. 😁🔜 pic.twitter.com/jc1L65tXwa — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) August 16, 2021

En una transmisión de Twitch, el creativo aseguró que fue 'casualidad' lo que escribió y que no sabía que el lema hacia parte del Atlético de Madrid, dejando claro que no ha tenido conversaciones con el club que dirige Diego Simeone.



"En la que me metí sin querer queriendo. Yo no sabía que esto que puse va con un equipo (Atlético de Madrid), porque dije que no hay que rendirse. Personalmente, lo que viene va a ser bueno. Lo puse y 20 minutos después en las noticias apareció que voy para allá. Fue casualidad, yo solo puse un mensaje personal. No dije que voy para algún club. Dije ‘en la que me metí yo’. No estoy relacionado con este club. No han habido charlas, nada. No caí en la cuenta que este mensaje va con un equipo", dijo.



Y añadió: "No quise crear polémica, tampoco crear cosas para que hablaran, casualidad total. No tengo contactos con ese club. Puse ese lema porque lo que viene para mí es bueno, tengo fe de que va a ser una buena temporada. Nada más. Rumor acabado", precisó.



Por último, Rodríguez Rubio aseguró que si bien su futuro no se ha definido, jamás daría una señal de un posible traspaso hasta que no sea un hecho concreto.



"Ya tengo claro que tengo que tener cuidado. Tengan por seguro que si voy a un club, no lo digo ni doy señales. Hasta que no tenga algo hecho, no digo nada", finalizó.