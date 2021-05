Anti-récord de James Rodríguez: ¿cuántos partidos ha estado ausente?

Con el partido de este domingo frente al West Ham, en el que también estuvo ausente, el colombiano James Rodríguez se aproxima a la cifra de 200 partidos sin jugar en Europa. Un anti-récord que seguramente ningún talentoso jugador espera alcanzar y que el '10' ha tenido que padecer, ya sea por lesiones o decisiones técnicas. Lo cierto es que está a solo dos juegos de conseguirlo.



Según lo destacó Transfermarkt en una reciente publicación, James ha estado ausente en 198 partidos oficiales: 138 en los que no fue convocado y 60 compromisos en los que estuvo como suplente, pero que no vio minutos.



En Real Madrid, James tuvo la mayor cantidad de partidos sin jugar, lo que sin duda sumó a esta negativa cifra. Estuvo por fuera en 97 partidos, pero también consiguió su mejor registro en el viejo continente cuando jugó. Disputó 125 partidos, marcó 37 goles, se reportó con 42 asistencia y conquistó 9 títulos, entre ellos, dos ligas de campeones.



Los números de James



Porto: 43 partidos sin jugar vs 108 disputados

Real Madrid: 97 partidos sin jugar vs 125 disputados

Bayern Munich: 35 partidos sin jugar vs 67 disputados

Mónaco: 6 partidos sin jugar vs 38 disputados

Everton: 17 partidos sin jugar vs 25 disputados