'Sachi' Escobar y su lucha contra el cáncer: alentadoras noticias

Después de casi cinco meses desde que recibió el diagnóstico de cáncer de próstata, el técnico Santiago 'Sachi' Escobar habló con el Carrusel de Caracol Radio sobre la batalla que ha librado contra la enfermedad y entregó buenas noticias. Está por cumplir la última etapa del tratamiento y espera regresar cuando antes a Quito, para ponerse al frente de la Universidad Católica de Ecuador, equipo que dirige desde 2017.

"Estoy contento, con mucho ánimo y positivismo. El viernes terminé mi primera parte de la radioterapia, que fueron 23 sesiones. Del 19 de mayo al 21, termino la radioterapia y estaré habilitado para regresar a Quito. Espero que haya sido productivo el tratamiento y que en seis meses haya quedado erradicado el cáncer. Estoy confiado que todo va a salir bien; mi organismo ha respondido muy bien", le contó al Carrusel sobre su situación de salud actual.



'Sachi' espera cantar victoria cuanto antes, en el que ha sido el partido más importante de su vida. Recientemente otro colega, José Fernando Santa, también superó la enfermedad y ahora está listo para volver a dirigir, posiblemente en la Liga Betplay 2021-II.



Y si en algo concuerda con Santa, es que la parte espiritual y familiar ha cobrado mayor importancia en este momento de la vida. "He aprendido a ofrecerle todo a Dios y poner todo en sus manos y a no quejarme nunca en la vida. Cada situación adversa que tuve la afronté y la acepté. No pienso mucho en lo que ha sido difícil. Cuando a diario estoy recibiendo las radiaciones le pido a Dios que ayude a las personas que me están radiando las partes donde están los tumores. Han sido momentos de aprendizaje".



Y agregó: "Quizá lo más duro es no poder estar en el día a día en mi trabajo y sé que me tengo que cuidar mucho más de lo normal. La tecnología me ayudó a que puedo ver los entrenamientos todos los días y ver los partidos, en el intermedio hablarle a los jugadores y demás".



Finalmente, 'Sachi' se refirió a la actualidad del fútbol colombiano y sentó su opinión. "He estado mirando mucho el fútbol colombiano. En primer lugar es muy importante saber qué es un modelo de juego y que los dirigentes sepan escoger a los entrenadores de acuerdo a la cultura y el ADN del equipo. Segundo, las dificultades de tener complejos deportivos óptimos, que acá hay poco. Tercero, la inversión. Lo privado no ayuda tanto, los equipos a los seis meses venden a los jugadores más destacados y eso no es bueno".



Por lo pronto, Santiago Escobar continúa con los tratamientos en Medellín, y está a la espera de terminar la fase de radioterapias para recibir el aval médico y poder viajar a Quito. Su anhelo es poder estar al frente del equipo, que por ahora está en manos de Wiston Cifuentes.