Hijo de Fredy Guarín incursiona en la música: canta al país en crisis

Daniel Guarín o Danno, como se hace llamar en redes el hijo mayor de Fredy y Andreina Fiallo, se sumó a las voces de protesta en medio del Paro Nacional. A través de la música quiso reflejar su postura frente a las violentas jornadas de manifestación en Colombia que han dejado varios muertos, decenas de heridos y muchos más desaparecidos.

Con un tema de su autoría, el joven antioqueño le hizo un llamado a la no violencia en Colombia. Las reacciones en redes no se hicieron esperar. Hay quienes aprovecharon la publicación de Daniel para aplaudirle su actitud frente a la situación del país, pero otros prefirieron criticarlo y mandarlo a jugar fútbol o cuestionarse su sueño musical.



Daniel creció viendo a su padre brillar en equipos europeos como Porto e Inter de Milan; desde muy niño pisó importantes estadios en el mundo y conoció a grandes figuras del fútbol que se codearon con Fredy. Aunque estuvo rodeado de ese ambiente futbolero, no quiso seguir esos pasos y se inclinó, sorpresivamente, por la música.



Su papá, volante al servicio de Millonarios y mundialista con la Selección Colombia, que por estos días se encuentra alejado de las canchas y de las redes, al parecer, resolviendo temas personales, le ha manifestado apoyo incondicional en su carrera musical.



El joven de 16 años está incursionando en el género urbano, gracias a la incidencia que éste tiene en Medellín. No solo es la ciudad que lo vio nacer, allí también encontró estabilidad junto a su madre y su pequeña hermana, y por eso no se hace raro encontrar publicaciones en estudios musicales o grabando covers con amigos. Recientemente lanzó un tema musical junto a Dani Mora: Diamante (remix).



Danno Eleven, como es conocido musicalmente, se puso a disposición de los colombianos para mostrar al mundo lo que está pasando en el país. “Esto va para todos los colombianos. Que el mundo se entere de lo que está pasando”, expresó en la publicación que supera las 33 mil reproducciones.



El tema musical que presentó recientemente evidencia su postura frente al país que creyó tener y que actualmente enfrenta una terrible crisis, con intensas jornadas de protestas que completaron 12 días y que ha cobrado la vida de varios colombianos, que salieron a las calles a manifestar su descontento con el gobierno.



“2005 en medallo, un 14 de mayo, nació el Danno, que soy yo. En un país sin rencores, todo lleno de amores, que chi#%& Colombia, decía yo. Me doy cuenta que no, porque asesinan corazones sin temor (…) El pueblo grita que no más por favor, pero ni siquiera el Esmad entiende que no es no”, dice Danno en su canción.