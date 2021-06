Las cinco razones por las que James dejaría Everton para ir a AC Milan

El nombre de James Rodríguez volvió a retumbar en el mercado europeo. Entre los rumores de la Serie A está el colombiano como posible fichaje para el AC Milan, que necesita volante de categoría tras la salida del turco Hakan Çalhanoğlu, quien quedó libre y jugará la próxima temporada en el Inter de Milan, el rival del ‘rossonero’.



Según ‘Sky Sports’, Paolo Maldini, encargado de conseguir refuerzos para el AC Milan, habría contactado a Jorge Mendes para preguntar condiciones por James, quien tiene un año más de contrato con Everton y quedaría libre en junio de 2022; aunque no es tan difícil desligarse del club inglés.

Aquí, 5 razones por las que James vería con buenos ojos abandonar al Everton e irse al AC Milan:



- El entrenador: se fue Carlo Ancelotti al Real Madrid y James perdió a su gran aliado para afianzarse en el club ‘toffee’. El colombiano se las puede arreglar ante la ausencia del míster italiano, pero el principal candidato a reemplazarlo es Rafa Benítez, a quien tuvo en el equipo merengue y perdió justamente el protagonismo que tenía en España. Si ratifican a Benítez como entrenador, James se la pensaría dos veces antes de quedarse otro año más en Inglaterra.



- Champions League: es el mayor atractivo que puede ofrecer el AC Milan, pues James quiere volver a jugar el máximo torneo de clubes de Europa, y en Everton no lo podrá hacer.



- La ciudad: James adoraría vivir en Milán, pues es una ciudad a la altura de Madrid. En Liverpool hace mucho frío, en la capital de la moda se vive otro clima y un ambiente más futbolero, más de figuras del fútbol. Sin duda, una ciudad que se amoldaría a James.



- Haría récord en las grandes ligas: James Rodríguez se convertiría en el primer colombiano en jugar en las cinco grandes de Europa. Ya lo hizo en España (Real Madrid), Inglaterra (Everton), Francia (Mónaco) y Alemania (Bayern Múnich); solo le falta Italia, y qué mejor que el AC Milan.



- Ya hubo interés: no es la primera vez que AC Milan preguntó por el colombiano a Jorge Mendes, el gusto por James no es de ahora. Eso quiere decir que no es por descarte, aunque tenga otros jugadores en la baraja de candidatos. Por eso, Rodríguez vería con buenos ojos llegar a un equipo que ha demostrado agrado por ficharlo.