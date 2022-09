¿Qué debe pasar en estas horas para que James firme con Valencia?

James Rodríguez está en oferta: ¿quién lo quiere? Si le preguntan a él ya eligió: "iría (a Valencia de España) hasta caminando", declaró.

El colombiano quiere volver a la Liga de España, un torneo que conoce y en el que le fue bien siempre que estuvo disponible. Ese recuerdo lo sacó del Bayern Munich, tal vez la mejor opción que se le presentó en su carrera en los últimos siete años y ahora podría liberarlo también de la Liga de Catar, a donde fue seducido por el brillo del lujo y el dinero y de donde quiere salir ahora al precio que sea. Qué contrariedad.



En su contra juegan varios asuntos, especialmente el tiempo. Solo le queda un día, la medianoche de este jueves Primero de septiembre, para lograr una firma que, por lo que se conoce, solo está clara en su mente, pues sobre el escritorio de Al-Rayyan, que lo tiene atado por los próximos dos años, no hay oferta alguna.



El primer paso: salir de Catar



Y ahí está el orden de las cosas. Según versiones periodísticas el club que lo firmó hace un año, para sacarlo de un Everton donde el técnico Rafa Benítez no quería ni verlo, no lo dejará salir libre de ninguna manera. Y esa es su apuesta pues es una condición que le dará unas semanas más para negociar con un club en cualquier otra liga: compraría tiempo. Dicen que la tarifa mínima de salida son 4 millones de dólares, que sería la mitad de su inversión inicial con los ingleses en 2021.



¿Mucho? ¿Poco? Depende. Porque si se tiene en cuenta que es un jugador de 31 años, que no juega un partido oficial desde marzo pasado, que además es propenso a las lesiones y encima cobra un salario que supera toda posibilidad en LaLiga y en otras competencias europeas, es apenas a cuota inicial de un gasto enorme, en el que no hay certezas de retorno.



¿Cómo encajaría en Valencia?



Suponiendo que aparezca un club que pague esa cláusula, que no es tan alta para el mercado europeo, y que sea ese que quiere James, ¿qué debería pasar?



Lo primero: ¡correr! Hay que superar pruebas médicas, que no deberían ser un problema pues se recuperó ya de su último problema, y ha sido más por esta decisión suya de irse que no ha tenido minutos en la Liga catarí. La firma es un formalismo pero tiene que registrarse antes de la medianoche de España (5:00 p.m. hora colombiana).



¿Qué pasa si no se logra? La opción es que sea jugador libre, es decir sin contrato vigente, y eso le daría unas cuantas semanas más. Pero convencer a Al-Rayyan, a estas alturas y tras la evidente incomodidad que ha generado su última charla en Twitch, se antoja imposible.



Ahora, ¿es James un jugador apto y necesario para que Valencia haga el esfuerzo? La realidad es que la dirección deportiva, hasta este miércoles antes de la famosa entrevista en El Chiringuito (programa español, detalle no menor), no se lo había planteado. La opción es que como Peter Lim, dueño del club, y Jorge Mendes, agente del jugador, son socios (hay 5 jugadores más el DT Gatusso representados por el portugués en el club) y el cruce interno de gastos podría ser más sencillo.



Para Edu Aguirre, el periodista con el que habló este miércoles, el colombiano es la pieza ideal del rompecabezas: "se junta todo: Valencia ha perdido a Soler, hay que hacer cuentas pero es posible. James es una estrella, genera futbolísticamente pero también a nivel de mercadeo, mediático y si dice que quiere ponerle centros a Cavani es una maravilla", explicó.



Y sí, el equivalente a James de la plantilla del Valencia, Carlos Soler, firmará por 5 temporadas con PSG y se requiere un socio para el recién llegado Cavani, alguien con esa experiencia que hace falta en una plantilla joven como la de Gatusso. James, siempre que esté sano, bien puede ser el hombre pues cumplió en esa tarea en Everton y en Al-Rayyan. E tema es cuántas veces estará disponible, pues resulta innegable que juega unos partidos pero se ausenta otros muchos por dolencias musculares. ¿Correrán el riesgo? Faltan pocas horas para saberlo.