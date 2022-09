Vélez sobre James al Valencia: del ‘da pesar’ a revelar detalles

Carlos Antonio Vélez habló claro sobre la posibilidad de que James Rodríguez fiche por el Valencia de España en las próximas horas. Claro que, hasta ahora, no pasa de un ofrecimiento abierto del futbolista colombiano en redes sociales, en entrevista con su amigo Edu Aguirre, periodista de ‘El Chiringuito’.



El periodista sintió “pena y tristeza” de ver a James Rodríguez pidiendo trabajo en otro club para irse de Al-Rayyan de Catar. “Después de haber sido lo que pudo haber sido, porque no es lo que fue, verlo casi que ofreciéndose a un equipo, da pesar. Qué desperdició”, comento en su columna ‘Palabras Mayores’, de Antena 2 Radio.



Vélez también habló de James en sus redes sociales y contó una razón poderosa para intentar fichar por el Valencia. “Le dio un ataque de humildad y aterrizó en la pista de la realidad…se acaba el tiempo y no hay nada para él… la ventaja es que el técnico del Valencia es manejado por el mismo representante del jugador. Ojalá el salvavidas de última hora le ayude a enderezar el camino”.