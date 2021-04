James no se engaña en Everton: 'empatando a toda hora es muy duro'

Pasó un nuevo empate, otro desabrido balance después de mucho esfuerzo, y en Everton ya nadie esconde la preocupación. Empezando por James Rodríguez.

El colombiano, en una nueva aparición en Twitch, aceptó que mucho de la 'empatitis' reciente en Premier League, la última 2-2 contra Tottenham, es producto del desbalance propio, de los errores no forzados y la falta de contundencia.



"El partido estuvo buen, yo me sentí bien, jugué bien, pero empatando a toda hora también es muy duro", aceptó, a la pregunta de uno de sus seguidores.



Ellos, los jugadores, son los primeros en ver la realidad sin filtros: octavo lugar en la tabla de posiciones, a 6 puntos del objetivo Champions League y a 6 del consuelo Europa League, pero con durísimos retos en el camino, nada menos que contra Arsenal, y los casi clasificados West Ham y Manchester City.



Las fallas defensivas, que esta vez, contra Tottenham, costaron los tres puntos, no son él único lunar, según confesó el colombiano: "hay que estar un poquito más concentrados y hacer los goles, estamos fallando mucho. Tenemos opciones y fallamos, así es muy complicado", comentó el mediocampista.



Las cuentas se ven cada vez más comprometidas para un Everton al que nadie le reprocha su lucha, pero sí le cuestionan sus verdaderas opciones de regresar a competencias europeas.