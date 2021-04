¡Tanto sufrir por nada! Everton no pasa de empate y se va la Champions

Everton no se podrá recriminar que no intentó o no luchó, pero sí que no sumó: el empate 2-2 contra Tottenham, que en otras condiciones sería valioso hoy es casi una condena, pues a los dos les hace más daño que bien.

Ahora Mourinho mira la tabla de la Premier y se ve séptimo, con 50 puntos, uno más que Everton, con 49 y un partido menos, pero con toda la fecha por jugar. Se alejan los puestos europeos, se lamentan todos por sumar un pírrico punto.



Esta vez se tardaron 15 minutos jugando al escondite, dando vueltas a la pelota en la mitad de la cancha, sin que se animara nadie a romper el tedio. ¡Salvo James! A los 21 se cansó de la poca sintonía con Iwobi y se fue a la izquierda, para meter uno de sus clásicos pases profundos, esta con destino a Richarlison, quien perdió en el mano a mano con Lloris. Pero por fin despertaba el dueño de casa, el de la obligación.



Y vaya que lo hacía pues a los 26, en la primera ocasión del rival, Harry Kane hizo lo suyo: fatal marca de los centrales Holgate y Keane y muy libre castigó el goleador para el 0-1. NO faltó quien extrañara al lesionado Mina...



Pero a los 30 vino el error de uno que casi nunca falla pero que esta vez, por estorbar a James, le cometió una falta en el área: empujoncito de Reguilón, cobro de Sigurdsson y otra vez el asunto 1-1... una pizca de calma justo antes de que cundiera el pánico.



Una vez lo intentaría James a manos del portero y un minuto después tendría que haber sido gol el lujo que inventó, con taco para Sigurdsson y pared del islandés y remate potente que adivinó Lloris. ¡Cómo saben los que saben!

Una más tendría James en el tiro libre al que llegó incómodo Godfrey y todos al vestuario, a ver qué plan tenían los zorros del banquillo para superar un marcador que no le servía a nadie.



Salió más claro Tottenham con un Son que en el mano a mano perdió contra un Pickford que se jugó la vida para cerrarle el ángulo y luego puso la asistencia a los 57 el coreano para Alderweireld, quien por muy poco falló el cabezazo.



Caras tristes cuando Richarlison aprovechaba un rebote y enfilaba al área, definía y vencía a Lloris, pero el juez lo pillaba en fuera de lugar, y caras felices cuando llegó Coleman al partido y en la primera pelota que tocó rompió el hechizo: salida magistral, pared con Richarlison y hermoso centro que Sigurdsson, acompañando la jugada, solo tuvo que embocar. ¡Y el 2-1 sí que era una renta enorme para el confundido Everton!



Pero entonces, la fatalidad: un inofensivo lateral sorprendió a Holgate y Keane, otra vez los laterales divorciados, para dejarle todo el espacio a casi nadie. Kane, quien puso la cuenta 2-2. No se puede creer lo que castiga Everton el esfuerzo de sus atacantes, fallando como colegiales en su propia zona.



Se iba encima Tottenham y James quedaba adolorido tras el choque contra Hojdberg, quien justo después de eso se juntaba con Kane y metía un gran susto en el área rival.



Pero el tiempo era implacable, ya pasaba factura el cansancio en Everton y Tottenham presumía de su gran abanico de opciones en el banquillo, cuando Ancelotti casi que tenía que entrar él porque no veía opciones para intentar nada. Para rematar, el espectacular pase de James a King pegó en Lloris y el rebote lo mandó Richarlison ¡a la luna! Y James, al cierre, desde el piso, intentaba, luchaba, sufría viendo salir la pelota abierta cerca al palo pero no, no se pondría traje salvador esta vez.



Al final, un empate que sabe a agua, a frustración, a nada. Sin tres puntos en casa era difícil para Everton acercarse a zona europea. De a uno, antes y ahora, no rinde. Ahora hay que depender del milagro... nada más efímero.