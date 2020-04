¡Fuera de todos los cálculos! El exótico plan de Real Madrid con James

No hay imposibles en un mercado de fichajes que se antoja difícil tras la pandemia del coronavirus covid-19. Lo sabe el Real Madrid y por eso atiende cada llamada que llega a sus oficinas, en busca de información por sus jugadores.

Especialmente atento estaría Florentino Pérez a quienes se acercan para preguntar por James Rodríguez, quien no cuenta para Zinedine Zidane, es costoso para el equipo y representaría, en caso de venta, un ingreso importante y urgente, considerando que su contrato vence en 2021.



Las llamadas, en honor a la verdad, no son muchas. Pero hay una que habría llamado la atención, pues se trata de un hombre de la casa, con buenas relaciones con Florentino, un nuevo proyecto deportivo y dinero para respaldarlo: David Beckham.



Según informa el portal Goal.com, el 'galáctico' habría llamado a Madrid para coordinar el fichaje de James y el de Luka Modric, jugadores a quienes considera vitales para impulsar su Inder Miami, en cuanto la pandemia del coronavirus covid-19 lo permita.



¿James en la MLS? ¿No está joven para buscar una liga más competitiva? ¿No le quedan un par de años más en una de las 5 grandes para buscar títulos antes de volver a América? Es lo que considera su entorno, empezando por su agente Jorge Mendes, quien se mueve concretamente en la Premier League para ubicar al zurdo en un equipo que le asegure el protagonismo que Zidane no le ha dado en el Madrid.



Se dice que estaría en la agenda del Arsenal y del Everton y esa la oferta que se espera en el Madrid, consciente de que cualquier transferencia tiene que ser, primero y sobretodo, atractiva para el jugador.



Por otro lado, James tiene sus afectos (su novia, Shannon de Lima) en La Florida y el proyecto de Beckham tiene toda la solidez para competir al más alto nivel en la MLS. El inglés ha sido desde siempre un gran admirado del talento del colombiano y si lo que busca es protagonismo, claramente el Inter Miami podría llegar a orbitar a su alrededor si es que se logra un acuerdo.



No es el único en el radar



Además de James se habla de Modric en la MLS y en el equipo de Beckham. Se trata de un jugador con mucha experiencia, el cartel de un subcampeón mundial que lidere al equipo en el campo y, a sus 34 años, el interés personal de un buen plan de retiro.



Según la versión de Goal.com, esta opción es bastante más viable que la de James para un fichaje en el corto plazo.