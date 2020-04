'Volvió, pero como si no hubiera vuelto': fustigan a James en España

La situación de James Rodríguez sigue siendo tema de análisis en España, donde en medio de la falta de fútbol se habla de las razones por las cuales su regreso a Real Madrid fue tan deslucido.

Esta vez el que se ocupa del tema es el diario Marca de España, que hace un crudo balance del trabajo del colombiano desde agosto, cuando reapareció en Valdebebas, según él para buscar revancha tras su salida en 2017, cedido al Bayern Múnich, donde ni él quiso quedarse ni el club intentó pagar su cláusula.



El medio empieza por mencionar que su promedio de calificaciones de parte de los redactores es apenas de 2,8 y eso refleja que, si bien su llegada fue prometedora, pronto se quedó sin combustible y no logró ser considerado como titular.



En su defensa anteponen las lesiones, "que no han parado de machacar a James durante toda la temporada", pero también mencionan una "falta de feeling con ZZ" y una "aportación casi residual" en el equipo.



"De hecho, se puede decir que la temporadas de James acabó en octubre. El colombiano fue titular en la fatídica noche de Mallorca... y hasta ahí. Entre unas cosas y otras, en Liga no volvió a jugar ni un solo minuto, tuvo una aparición fugaz en la Champions y en la Supercopa de España y disputó la Copa. Poco más", sentenció la fuente.



"El efecto James apenas se ha hecho notar en el Real Madrid y la sensación es que el colombiano ha dejado escapara esa segunda oportunidad que se le presentó de triunfar en el Madrid. Volvió, pero como si no hubiese vuelto", concluyó.



Las versiones sobre la salida del colombiano son pan de cada día y frecuentemente se le relaciona con la Premier League, con equipos como Arsenal, Manchester United o Everton, pero hasta el momento no ha pasado de versiones de prensa. Se dice que Jorge Mendes, su agente, escucha ofertas, que en medio de la pandemia y los problemas económicos de los clubes, no han llegado a su despacho.