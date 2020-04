¿Canje Arsenal-Atlético? Piden volante con marca y gol que no es James

La versión aquella que copara portadas en Inglaterra y en España hace un par de meses ha ido perdiendo peso con el paso de los días.

Aunque se especulaba que el futuro de James estaría atado al Arsenal de Inglaterra, que al técnico Miker Arteta le encantaban los talentosos como el zurdo, que ya en el pasado habían preguntado por él, lo cierto es que las últimas noticias lo alejan cada día más.



Según el diario The Sun, no es el colombiano sino un ghanés el principal objetivo del equipo. Es mediocampista también, pero de un corte más defensivo, aunque también tiene gol. Se trata de Thomas Partey, un jugador valorado en 55 millones de euros, quien sería el real objeto de deseo de Arteta en el próximo mercado.



Dicen en Inglaterra que la impresión que dejó en el duelo de octavos de final de la Champions, cuando el Atlético de Madrid eliminó a Liverpool, ha hecho que se propongan como prioridad su fichaje en Arsenal, que no tiene dinero pero sí mucha imaginación en tiempos de crisis.



Thomas tiene contrato hasta 2023, se formó en el club español y se especula con una pronta renovación muy generosa en términos económicos, además de una cláusula millonaria, pues se ha vuelto indispensable para Diego Simeone.



Pero Atlético tiene problemas económicos igual que Arsenal y, en el fondo, sabe que esos esfuerzos por ahora son limitados. Por eso los británicos se mueven rápido: ofrecen a un jugador ofensivo como Alexandre Lacazette.



El canje no parece tan desigual: el francés ronda los 50 millones de euros, tiene 28 años, números parecidos a los del ganhes (26) en edad y precio. Lacazette no cuenta mucho en el Arsenal con Arteta y en cambio al Atlético podría darle un toque de desborde, velocidad y gol que no vendría mal. Partey, entre tanto, no es titular indiscutible en el Atlético y podría estar interesado en probarse en la Premier League.



El mercado, que no parece tener intención de reaccionar pronto, podría jugar en favor de ambos intereses. ¿Quién gana y quién pierde? El tiempo lo decidirá.