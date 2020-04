¡Todo o nada! El arriesgado plan del Arsenal para reducir los salarios

Todo se podrá decir del Arsenal de Inglaterra menos que le falta imaginación para resolver la crisis económica que enfrenta por la pandemia del coronavirus covid-19.

El equipo, que ha reconocido una grave situación financiera, está tratando e convencer a sus jugadores de hacer una rebaja salarial consensuada mientras dure la emergencia, pero no ha tenido éxito pues ninguno accedió al recorte de 12,5 por ciento durante un año (de marzo de 2020 a marzo de 2021) que se planteó hace un par de semanas.



Arsenal tiene gastos muy superiores a sus ingresos, que sin competencia, sin taquilla y sin actividad de los hinchas se reducen a su más mínima expresión. Y si la temporada no se reanuda, la situación pasará de preocupante a crítica.



Pero, como uno de los argumentos de la plantilla es que sacrificarán mucho dinero si no clasifican a puestos europeos, los directivos se han puesto imaginativos y han ideado un plan de bonificaciones atado precisamente a los torneos continentales.



¿Cómo es el asunto? Según el diario The Mirror, los futbolistas finalmente acordarán el recorte salarial del 12,5 por ciento, con la condición de una compensación millonaria: se les reembolsará su dinero si clasifican a Champions League, por lo cual recibirán un bono adicional de 100.000 libras esterlinas cada uno.



Pero ojo, que si llegaran a ganar la Champions 2020/2021 el premio ascendería a 500.000 libras para cada uno y si ganan la Europa League facturarían 100.000 libras por cabeza.



Claro, los jugadores saben que las metas son muy ambiciosas y por ese se guardan un comodín: solo con la clasificación a la Champions para la temporada 2021-22 recuperarán todo su dinero.



La fuente indica que el DT Mikel Arteta está al tanto y que, con el ahorro que se hará al reducir salarios durante un año, las finanzas se equilibrarán.



La ingeniosa propuesta sería pionera en Inglaterra y sería replicada por otros equipos en Inglaterra, en medio de la total incertidumbre por el futuro de la Premier League en la actual temporada y la suspensión, sin fecha, de los torneos europeos. ¿Demasiado riesgo? Todo se vale en temporadas de crisis.