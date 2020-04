¿Un trueque gana-gana? La propuesta de Barcelona al Chelsea inglés

¡Bienvenidos al mundo de quienes compran sin dinero! En medio de la pandemia del coronavirus covid-19, entendiendo que lo que viene es una crisis económica de enormes proporciones, el fútbol, que presumía de su danza de millones, ahora tendrá que bajar la cabeza y salir al mercado del ciudadano promedio.

Ya advertían los expertos que las transferencias de más de 100 millones de euros serán cosa del pasado y por eso, en el nuevo escenario, muchos tendrán que salir a proponer trueques ante la ausencia del efectivo.





Lo haría, según la información que llega de España, el mismísimo FC Barcelona con uno de sus jugadores más costosos: Coutinho.



Resulta que cuando se antojó, pagó por él 120 millones de euros, más 40 en variables. Pero resultó que el capricho hoy es un gran encarte, pues ni funcionó en el equipo de Messi, ni convenció tampoco en Alemania, a donde fue cedido al Bayern Múnich, que no hará efectiva la opción de compra por tratarse de un jugador intrascendente.



Por eso, como explica el diario Mundo Deportivo, aprovecharán que el brasileño y su familia quieren regresar a Inglaterra, donde fueron tan felices. No será al Liverpool, el sueño del zurdo, sino a algún otro pretendiente, entre Leicester, Tottenham y Chelsea. Y ahí es donde el asunto se vuelve interesante.



Justamente en el Chelsea actúa un hombre al al que le siguen la pista en el club catalán (y en medio mundo más) tras su Mundial de Rusia 2018, en el que se coronó campeón: N'golo Kanté. Da la casualidad que, a pesar de tener una gran cotización, el eficiente mediocampista no tiene continuidad con Frank Lampard, y es eso lo que explotarían los españoles.



A ellos, según la fuente, les urge un jugador con ese perfil, pues Vidal y Rakitic están de salida y Busquets, a sus 32 años y con un importante desgaste a cuestas, hace rato mandó un SOS. ¡Sería perfecto!



Pero ahí viene el antipático asunto del negocio: ¿realmente quién gana en ese trueque? Se trata de dos jugadores con cotización sobre los 80 millones de euros, y eso facilitaría el acuerdo. Pero Coutinho (27 años) no se adaptó ni en España ni en Alemania, ¿qué garantiza que lo hará en Chelsea?. Sí, es la Premier donde ya triunfó, pero Liverpool es radicalmente distinto en juego y esquema al equipo de Lampard. Y en enero próximo vendrá el lío de la nacionalidad por el Brexit: es portugués, no británico, y ocuparía plaza de extranjero.



En Barcelona en cambio, sí harían un gran negocio, después de muchos tropiezos y fichajes insulsos, pero Kanté ya es grande (29) y no es de dar saltos al vació si no le garantizan que será protagonista. Y eso en el equipo de Messi es una total incógnita.