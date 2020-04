Cuentas de Real Madrid sin James: 120 millones en venta y ahorro de 70

Es cierto que Real Madrid no sufre como Atlético de Madrid o FC Barcelona por sus finanzas en medio de la pandemia del coronavirus covid-19, pero tampoco es como el dinero sobre. Por eso hoy las cuentas van más por las salidas que por las incorporaciones en el próximo mercado de fichajes, cuando sea que ello ocurra.

El presidente Florentino Pérez sabe que tanto su política de renovación de la plantilla como su necesidad de complacer a Zinedine Zidane son inaplazables y se dice que ya trabaja en el plan para conseguir los recursos, sin correr demasiados riesgos.



Según el diario AS de España, el primer paso será autorizar salidas de jugadores que son costosos y no cuentan para el DT. Y sí, ahí aparece el nombre de James Rodríguez.



Como se ha rumorado desde hace varias semanas, los señalados para irse, además del colombiano, son Gareth Bale, Lucas Vázquez, Mariano y posiblemente Odriozola y Nacho. El plan sería facturar cerca al menos 121 millones de euros, que, según la valoración de Transfermarket, corresponderían a 40 millones del galés y el cucuteño, 16 de Vásquez, 13 de Mariano, 12 de Nacho y 16 de Odriozola. Aunque sumen 137 millones, el club sabe que negociará a la baja, en medio de la crisis económica.



De Nacho se dice que no está tan claro, pues es un madridista de esos de la casa que ahora escasean, y Odriozola, de 24 años y cedido en Bayern Múnich, aun se espera la respuesta del club y del propio jugador sobre un posible regreso... a Zidane le gustaría.



El ahorro en salarios



El otro tema es la carga nominal que supone mantener a jugadores que saturan la plantilla pero no tienen el protagonismo que esperan.



Es un hecho que Bale no tiene la menor intención de salir y su contrato expira hasta 2022. Claro, ¿por qué querrá irse si percibe 15 millones de euros por entrenarse y sacarle tiempo al golf? Mariano (4 millones de euros) es otro que no tiene intención de salir y no le facilitará las negociaciones al Madrid, como ya ocurrió en el pasado. Nacho ronda los 4 millones de euros por año, pero aun está en la consideración de Zidane... habrá que ver. Y Odriozola supone cerca de 3,5 millones, contando la cesión al Bayern.



Lo de Vásquez, con ingresos de 3,5 millones, parece más viable, porque él que irse y habría ofertas. Es el caso de James, aparentemente resignado a salir a pesar de sus ganas de volver y a quien le busca su agente, Jorge Mendes, una buena alternativa, que no es tan sencilla pues percibe cerca de 8 millones de euros netos por temporada. Si se suman impuestos, el cálculo total de ahorro en estos jugadores sería cercano a los 70 millones por temporada.