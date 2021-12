Misterioso personaje dispersa humo sobre Cardona al América: ¡es real!

¿Qué pediste de Navidad? Si le preguntan a Juan Carlos Osorio, entrenador del América de Cali, lo tiene claro: ¡el fichaje de Edwin Cardona!

¿Y qué le contestará Santa, es decir Tulio Gómez? Esa es otra discusión. El propio dueño del equipo explicó en días pasados que el presupuesto del club no puede permitirse un salario que, según las especulaciones, rondaría los 300 millones de pesos al mes.



Pero es Navidad y en las últimas horas empezó a moverse el rumor: Cardona habría dado un paso hacia el América de Cali. El periodista 'Petiso' Arango reveló en su canal de Youtube que en efecto las cosas han cambiado y que ahora no es humo sino una realidad la posible llegada del creativo al equipo escarlata.

Arango aseguró que en un comienzo había mucho humo sobre la versión, inclusive dijo que Tulio Gómez se echó a reír cuando le preguntaron por el posible fichaje y que cuando Teófilo Gutiérrez salió de Junior el América fue una opción: "era muy económico, uno de los errores de Juan Carlos Osorio".



Dice la fuente que Osorio mismo se decidió a mover sus contactos y que ha sido él quien ha encontrado un supuesto inversionista que asumiría el alto costo de un préstamo de Cardona. "Le pregunté a Tulio y me dijo, pues si lo traen perfecto, necesitamos a esos jugadores", explicó.



Para Cardona todo cierra perfecto: estaría en un equipo con torneo internacional (Copa Sudamericana), cerca de su familia, que está radicada en Medellín, y con una vitrina más cercana pensando en un posible regreso a la Selección Colombia, para las Eliminatorias y el Mundial de Qatar 2022. A su club, Tijuana, le da igual si es América o Racing con tal de no tenerlo en el limbo, pues allí no tiene opción de jugar. ¿Todos felices? Solo falta que el inversionista misterioso pase del entusiasmo a la firma del cheque y Cardona pueda regresar al fútbol de su país.