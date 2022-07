Luis Díaz, en acción: hora y dónde ver Manchester City vs Liverpool

Momento para el inicio de la temporada oficialmente en Inglaterra. Liverpool y Manchester City darán el puntapié inicial, para que el Reino Unido y el mundo, estén al pendiente de dos de los mejores equipos que hay en el momento, en la élite del fútbol mundial.



La Community Shield marca el inicio de un nuevo año, donde se enfrentarán campeones de Premier League y FA Cup.



Luis Díaz, llamado a ser el elegido por Klopp, para ser inicialista en el duelo crucial, compartiendo ataque, seguramente, con Salah y Darwin Núñez.



Hora y dónde ver Manchester City vs Liverpool

Liverpool vs Manchester City

King Power Stadium

Hora: 11:00 a.m. hora colombiana

T.V: Star + y ESPN