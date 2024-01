Jáminton Campaz no llegó a pretemporada de Rosario Central: ¿qué pasó?

Hubo preocupación este viernes en el inicio de la pretemporada de Rosario Central, pues al primer día de trabajos del club argentino no se presentó Jáminton Campaz, quien es prioridad para la temporada 2024, por pedido del técnico Miguel Russo.



¿Hubo complicaciones en su continuidad? Según el representante del jugador, Juan Carlos Torres, no todo está cerrado en la operación de compra del 50% de los derechos de Campaz, entre Rosario y Gremio; aunque no debe haber problemas para solucionar todo.



En charla con el ‘VBar Caracol’, el agente de Campaz aseguró que el futbolista está de vacaciones, mientras espera un acuerdo entre los dos clubes, pues el equipo brasileño espera el paz y salvo de la operación, es decir que todavía hay una pequeña deuda.



Desde el entorno del jugador no se habla de mirar otras ofertas, pues quiere quedarse en Central para la temporada 2024. Sin embargo, esperan que se arregle pronto la situación, para no perder tiempo y presentarse a trabajos de pretemporada.