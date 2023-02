Glasner volvió a hablar de Santos Borré: ¿Le dará oportunidades?

Todo empieza a sumar cuando se habla de los minutos que requiere y que necesita Rafael Santos Borré en el Eintracht de Frankfurt. De héroe en la Uefa Europa League, terminó siendo relegado al banquillo de suplentes por la excelente explosión de un mundialista como Randall Kolo Muani. El francés se ganó la posición y dejó al futbolista colombiano y a Lucas Alario como suplentes perdiendo mucho protagonismo en la temporada.



El Eintracht de Frankfurt le cerró puertas a Rafael Santos Borré de una salida. River Plate y Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León pretendieron al barranquillero, pero el equipo teutón no aceptó las condiciones de ambas escuadras, al igual que del Real Valladolid de España. Así las cosas, Santos Borré terminó quedándose en Alemania sin muchos minutos.

Pero la realidad es que cuando Rafael Santos Borré tiene oportunidades, descresta con su entrega y aunque tiene pocos minutos para deslumbrar, en la cabeza del colombiano solo está ganarse nuevamente el puesto perdido contra Randall Kolo Muani. Oliver Glasner le dio minutos a Santos Borré contra el Schalke en el segundo tiempo el 21 de enero y ahí el delantero logró anotar un gol, y como si fuera poco, dio una asistencia arrancando desde el banquillo de suplentes.



Sin embargo, la historia con el gol y la asistencia no hizo cambiar de opinión a Oliver Glasner que se mantuvo con su idea de alinear en soledad adelante a Randall Kolo Muani que continuó anotando goles en la Bundesliga y en la Copa de Alemania ante el Darmstadt.

Contra el Darmstadt, quedó en evidencia que, tanto Rafael Santos Borré como el francés. Randall Kolo Muani pueden jugar sin problemas juntos desde el arranque. Santos Borré fue inicialista al lado de Mario Götze, y adelante apareció el delantero subcampeón del mundo. Aunque Kolo Muani anotó un doblete, el colombiano no se quedó atrás y también convirtió un tanto.



Cada vez que Oliver Glasner le da minutos a Rafael Santos Borré, se le ve una actitud diferente con ganas de comerse todo lo que tiene adelante. De hecho, al demostrar esto, podría ser considerado por el austriaco para el futuro y antes del partido correspondiente a una nueva fecha de la Bundesliga contra el Colonia, Glasner habló sobre el colombiano y destacó sus ánimos y su entrega, "Rafael Borré ha demostrado exactamente lo que me ha estado transmitiendo durante semanas", su compromiso pese a no jugar semana tras semana es más evidente partido a partido.



Vale la pena acotar que las declaraciones de su director técnico, Oliver Glasner aparecen en un momento complicado para Rafael Santos Borré que en la semana dijo que, "ha sido difícil no estar en los once titulares".