¿Borré admitió infierno en Frankfurt?: ‘Ha sido difícil ser titular’

El delantero colombiano Rafael Santos Borré no ha tenido su mejor temporada con Eintracht Frankfurt debido a que últimamente ha sido suplente y su futuro estaba un poco complicado durante el mercado de invierno, donde el atacante habría decidido marcharse al no ser protagonista.



Sin embargo, tras negociar su salida y oportunidades en el remate de temporada en la Bundesliga, Rafael Santos Borré decidió continuar en el equipo tras habérsele garantizado que tendría también minutos de titular, pero su rol iba a ser constantemente revulsivo.



Al cerrarse el mercado y no poder salir del Frankfurt, Borré aceptó el nuevo rol de su entrenador Oliver Glasner, pero después de unas buenas jornadas siendo suplente, fue tenido en cuenta titular en la Copa de Alemania y el colombiano salió figura contra Darmstadt al anotar el segundo de gol de los cuatro que convirtió su equipo.



En una entrevista al canal oficial del club alemán, Rafael Santos Borré habló de su continuidad en el equipo y lo bueno que se siente al jugar, pero que ha sido difícil tener chances en el equipo titular, por lo que espera seguir demostrando sus buenos aportes.





"Ha sido difícil no estar en los once titulares, pero estos partidos me sirven para agarrar confianza, para tomar ritmo también, que nos sirve mucho a los que no jugamos en este semestre tan seguido”, dijo.



De igual manera, el jugador continuó y dijo estar tranquilo y sabe que lo que está haciendo bien y no dejará que su suplencia lo afecte, pues buscará aportar cada vez que lo necesiten.



“La verdad que contento, feliz. La pretemporada la venía haciendo bien, me venía entrenando de buena forma, en los momentos que el equipo me necesite tengo que estar presente, tengo que ser excelente alternativa para el grupo”, finalizó Borré.





💬 "Für mich persönlich war das Tor wichtig. Es gibt mir Selbstvertrauen für das, was kommt und die tägliche Arbeit." @RafaelBorre_ über seine gestrige Performance und mit Blick auf #KOESGE ⬇️#SGE pic.twitter.com/sx7wmVWoPJ — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) February 8, 2023

La actual temporada de Rafael Santos Borré en Frankfurt no ha sido regular, debido a su poca continuidad, pero ha logrado jugar en 21 partidos, siendo titular en 5 ocasiones, además, ha marcado en tres oportunidades.