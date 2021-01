Tan serio como se temía: confirman gravedad de lesión de Falcao

La lesión de Falcao, la nueva, la que lo tiene en el ojo del huracán en Turquía, es tan difícil como la que lo sacó de competencia entre octubre y diciembre de 2020.

Galatasaray informó este miércoles que se trata de una distensión moderada que ya está en etapa de recuperación.



"Se inició el tratamiento de Radamel Falcao, que tenía una distensión moderada (desgarro parcial y sangrado) en el grupo muscular superior derecho", fue el reporte que publicó Galatasaray tras la última práctica.



Y no es que sea una lesión especialmente grave, de hecho en el pasado hubo problemas más serios, la preocupación surge del antecedente inmediato, pues se trata de la misma lesión que sufrió en octubre y que le impidió estar con la Selección Colombia en las eliminatorias a Qatar 2022. En ese momento hubo optimismo, pero la ausencia superó los dos meses. Hoy no existe un tiempo siquiera aproximado de ausencia, al menos no de manera oficial.



Falcao escribe una nueva historia de baja por lesión en un equipo que ya habría perdido la paciencia con sus problemas físicos, que lo han marginado de al menos 32 partidos en Galatasaray.



Según los rumores de la prensa local, ya el colombiano tendría aval para buscar equipo, incluso sin pagar nada a su actual patrón, que ya estaría bastante aliviado ahorrándose su alto salario.