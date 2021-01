Falcao no iría a Inter Miami... porque el club dejaría de llamarse así

David Beckham colecciona problemas en su nuevo equipo, el Inter Miami, de la MLS.

El británico tuvo un pésimo año 2020 en materia de resultados, pues terminó en el décimo puesto entre 14 competidores en la Conferencia Este, y esta temporada tampoco parece que el panorama vaya a mejorar. Pero ese no es su único dolor de cabeza.



Este lunes sufrió un duro golpe legal en el pleito que mantiene con el Inter de Milán, por infracción a su marca registrada. El club italiano alega que el término Inter es sinónimo de su escuadra y quien quiera usar su nombre debe pagar por ello.



Justamente, en 2014, el club europeo presentó una solicitud de marca registrada ante la Oficina de Marcas de Patentes de los Estados Unidos, batalla legal que acaba de ganar. Ahora procede para Inter Miami una apelación final a la USPTO para revocar la decisión, que supone un humillante cambio de nombre y los costos millonarios que acarrea para Beckham and Co. la modificación de todos los logos y material de mercadeo del club.



En medio de rumores que vincularían a Falcao e inclusive a Messi, tras el guiño que le hiciera recientemente en una entrevista a la MLS, lo primero será saber a ciencia cierta cómo se llama el equipo. En eso está el atribulado Beckham...