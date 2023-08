Futuro de Sinisterra podría cambiar: ¿Con otro colombiano en Premier?

Luis Sinisterra ha vuelto por sus fueros en Inglaterra, al punto que podría regresar a la Premier League a pesar del descenso de Leeds.

Viene de marcar en la victoria 4-3 contra Ipswich y eso lo habría puesto en la mira de un equipo que podría sacarlo de la segunda división inglesa.



Desde que se confirmara el descenso de Leeds, Sinisterra ha sonado para Marsella e incluso para volver a Feyenoord, pero ahora se presenta una alternativa mucho mejor.



Según el portal inglés The Palace Way, Crystal Palace habría puesto sus ojos en el colombiano, como reemplazo de Wilfried Zaha, quien se fue a Galatasaray de Turquía.



La opción del jugador, por quien pagaron 25 millones de euros y solo jugó 25 partidos (8 goles) por culpa de las lesiones, parece haberse recuperado definitivamente y esta temporada ya suma tres encuentros y un gol, sería un préstamo con opción de compra.



Si se concreta la negociación sería el segundo colombiano en la plantilla, junto con Jefferson Lerma.



Sin embargo, el actual DT de Leeds, Daniel Farke, no piensa en la salida de su extremo: “definitivamente necesitamos su calidad y estamos 100 por ciento dispuestos a retenerlo”. Habrá que ver de cuántos ceros a la derecha es la propuesta final.