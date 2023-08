DT de Leeds confirmó regreso de Sinisterra: ‘Lo necesitamos’

Luis Sinisterra está de vuelta con Leeds United. El colombiano, que venía de perderse las dos jornadas anteriores del Championship por una lesión sumado a la posibilidad de irse del club, está de vuelta para volver a las canchas.



Esto fue confirmado por el técnico del cuadro inglés, Daniel Farke, que señaló que Sinisterra estará convocado para el duelo ante Ipswich en Portman Road.



“Están de regreso Luis Sinisterra y Leo Hjelde. Hay algunas preocupaciones sobre Dan James y Gelhardt tiene una lesión leve, pero ha entrenado toda la semana. Tenemos más opciones nuevamente disponibles”, comentó el DT.

Sinisterra era uno de los nombres que estaba en la rampa de salida de Leeds, pero a falta de una semana para el final del mercado, Farke quiere contar con él, sin embargo sabe que una buena oferta por el colombiano lo hará salir de la plantilla.



“Con Luis Sinisterra hubo un tema legal e incertidumbre con esa situación. No tenía sentido porque lo necesito concentrado al 100 por ciento. Ahora tenemos claridad y él está en un lugar mucho mejor y listo para jugar al 100 por ciento. Así que lo llevamos de nuevo al entrenamiento del equipo”, reveló.



Y agregó: “Estoy convencido de que definitivamente necesitamos su calidad y estamos 100 por ciento dispuestos a retener a Luis Sinisterra, pero en este mundo del fútbol no puedo garantizar nada”.



Leeds jugará este sábado 26 de agosto ante Ipswich por la cuarta ronda de The Championship a las 9 de la mañana (hora colombiana).