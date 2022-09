Así fue el fuerte cruce entre Edwin Cardona y un hincha de Racing

La campaña actual de Racing Club de Avellaneda en la Liga Argentina viene siendo óptima tras llegar a 37 puntos en la pasada jornada gracias a su victoria 2-1 a Unión de Santa Fe. Sin embargo, quien no la pasa bien, es el colombiano Edwin Cardona, pues sigue siendo criticado por su bajo nivel.



Recientemente, Edwin Cardona ha sido recientemente abucheado y tratado mal por los hinchas de la ‘Academia’, pues su falta de ganas en entrenamientos, mal físico y partidos flojos, han sacado de quicio a los seguidores del club, quienes cada día le reprochan sus actitudes.



Por ello, al finalizar el primer tiempo en el partido contra Unión de Santa Fe, un hincha no tuvo tapujos para criticarlo en medio de la transmisión oficial, donde se desahogó contra el volante tras un cara a cara con Cardona cuando Racing salía hacia el camerino.



“Que deje de robar y que se vuelva a Boca", fue el contundente mensaje del hincha de Racing dentro del estadio Juan Domingo Perón, hacia el volante colombiano por su mal rendimiento deportivo, dejando claro que en la ‘Academia’ ya no lo quieren y no lo aguantan más.