Cambindo: ‘Hay una gran confianza, estamos trabajando para el equipo’

Ya son cuatro victorias consecutivas que ajusta el Deportivo Independiente Medellín en la Liga BetPlay II-2022, el poderoso volvió a lograr esta marca tras 97 encuentros. El conjunto antioqueño no lo conseguía desde las fechas 16 a la 19 de la Liga II-2019, cuando en aquella ocasión se impuso contra Cúcuta, Jaguares, Alianza Petrolera y Atlético Huila. Además, el poderoso consiguió su primera victoria como visitante en este campeonato.

Tras este resultado, Diber Cambindo habló sobre lo que el equipo está consiguiendo, pensando en el remate del campeonato. "Hay una gran confianza, estamos trabajando para el equipo y esa es una clave para marcar diferencia en el resultado".



Además, el atacante caucano indicó que "el cuerpo técnico se dio cuenta de corregir movimientos en este partido. Tenía que trabajar más en los espacios que me dejaba Vladimir (Hernández) para poder insertarme mejor y ahí se logró el objetivo de anotar".



En lo personal, Cambindo señaló que "el nivel que he venido mostrando, ha sido constante. Me faltaba el gol y ahora que estoy aprovechando las ocasiones, es algo muy importante. Eso es fruto del trabajo".



Finalmente, el jugador detalló que "el nivel que he venido teniendo se debe a la continuidad que tengo. Antes tenía la incertidumbre si jugaba o no el partido siguiente. Estoy agradecido por la confianza del cuerpo técnico y a eso se debe el rendimiento".



