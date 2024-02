Frank Fabra y su respuesta por los silbidos de la hinchada de Boca

Frank Fabra no pasa por un buen momento con la hinchada de Boca Juniors. Esta es la primera vez en sus ocho años con el club que el colombiano tiene un enfrentamiento con la afición y se dio por lo ocurrido en la Copa Libertadores.



Y es que durante la final de la temporada pasada, el colombiano fue expulsado en el tiempo extra cuando el partido iba 1-1 y fue reprochado por su conducta en ese juego que terminó perdiendo los argentinos con Fluminense.



Pues bien, en el juego ante Sarmiento de Junín, la hinchada no le perdonó la acción en la final y fue duramente silbado cuando su nombre fue mencionado por la megafonía del estadio Nuevo Gasómetro.

De igual manera, fueron silbados otros jugadores como Pol Fernández y Jorman Campuzano y en redes sociales fue criticado el uruguayo Edinson Cavani.



Pues bien, tras lo ocurrido, Fabra respondió recientemente a las críticas en redes sociales con un mensaje que no fue directo, pero que hace hincapié en reponerse de la situación en el club.



“El verdadero guerrero no abandona la batalla, sufre, llora, ríe y no vuelve atrás, cae, se levanta confiado en que Dios le dará la victoria”, dijo el lateral colombiano.



Vale resaltar que Fabra cuenta para el técnico Diego Martínez ya que lo ha puesto de titular en los dos juegos oficiales que ha disputado Boca en este año, pero de bajar su nivel ya tiene dos jugadores que buscan su puesto como lo son Marcelo Saracchi y Lautaro Blanco.