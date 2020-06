¿Falcao podría regresar a River Plate? 'Es difícil, ojalá algún día'

Hay tanto tiempo en estos días de confinamiento y poca acción deportiva, que se abre un espacio enorme para las especulaciones. Una de ellas tiene que ver con Falcao García.

La posibilidad de verlo de regreso a Argentina, concretamente a River Plate, aunque él ha dicho en todos los tonos que no piensa por ahora en dejar de cumplir su contrato con Galatasaray de Turquía, se abrió en las últimas horas.



La pregunta se le trasladó directamente al manager del club, Enzo Francescoli, quien habló del colombiano y de Gonzalo Higuaín, otro exjugador 'millonario', este sí con un futuro menos claro en Europa: "Es difícil, saquemos los nombres porque son jugadores de una trayectoria enorme, es difícil no solo por el tema económico, sino personal, tienen familias, otras ideas en su carrera", comenzó explicando el jefe deportivo en entrevista con TNT de Argentina.



La invitación está, pero puede ser un tema muy complejo: "Tienen siempre las puertas abiertas y se verá, pero no es fácil que esto suceda salvo que el jugador haga el mayor esfuerzo, hemos tenido antes la circunstancia con otros jugadores pero es difícil ahora. Ojalá algún día suceda", añadió Francescoli.

Falcao, hincha confeso de River Plate y un agradecido por el apoyo que le dio el club y que impulsó su exitosa carrera, está a punto de comenzar la Superliga de Turquía tras la suspensión por el coronavirus covid-19 y seguramente ni se ha enterado del nuevo debate sobre su futuro. Sus prioridades, ahora que además tendrá un cuarto hijo, son otras.





Enzo Francescoli mano a mano con #TNTSportsEnCasa 🏠



🗣 "Las puertas de River están abiertas para Falcao e Higuaín"

🗣 "Dependerá de cómo funcione el mercado el tema de los que tienen que volver"

🗣 "Hoy Jorge Moreira 🇵🇾 es imposible porque no tenemos cupo de extranjero" pic.twitter.com/BEwTRaHLCP — TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) June 9, 2020

Por eso Francescoli también intenta enfocarse en otro asunto que es más urgente, aunque no de vida o muerte gracias a la para del fútbol en Argentina: el futuro de Ignacio Scocco.



"Estamos esperando la decisión que tome Nacho, no hay apuro, dijo que nos avisaba, seguramente lo estará pensando y hablando con su familia. Sabíamos que iba a decidir en junio, se está tomando su tiempo. Le dimos la palabra de esperarlo y lo haremos", explicó.