Como un 'fracaso': así calificó la prensa británica a Radamel Falcao

Sin lugar a dudas, el paso de Radamel Falcao García por Inglaterra no fue el esperado, el colombiano estuvo en las filas del Manchester United y del Chelsea sin pena ni gloria, razón por la que hoy es catalogado como uno de los fracasos más grandes de la Premier League

El medio inglés, ‘The Sun', publicó el listado de las 10 superestrellas del fútbol que llegaron a Inglaterra con grandes expectativas, pero que al final no pudieron demostrar su valor y fracasaron. Así se refirieron sobre el colombiano: "Tan malo que sale dos veces en la lista. Llegó como un delantero de élite, uno de los más peligrosos del mundo. Con un promedio de casi un gol por partido en el Porto y el Atlético, no obstante, de ser un león rugiente, salió como un tímido gato con tan sólo cinco anotaciones en dos temporadas en el Old Trafford y Stamford Bridge", precisó.

Radamel Falcao disputó la Premier League con Manchester United en la temporada del 2014 - 2015 bajo el mando de Louis van Gaal, con los ‘Red Devils' anotó en cuatro oportunidades. Para la siguiente temporada llegaría al Chelsea, equipo en el cual solo tuvo la oportunidad de jugar en 12 ocasiones, anotando un gol.

Falcao, es parte de esta desprestigiada lista junto a otros grandes delanteros suramericanos como Diego Forlan y Gonzalo Higuaín. Por ahora, el colombiano con presente en Galatasaray, retornó a los entrenamientos individuales y espera por el regreso oficial a competencias.