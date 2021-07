Falcao García no la pasa bien en Galatasaray: ¿seguirá en Turquía?

Radamel Falcao García no la pasa bien en Galatasaray, luego de no tener minutos en el juego de vuelta de la fase clasificatoria a la Champions League, en la que su equipo cayó por 1-2 ante el PSV y se despidió de la competencia con un global de 2-7.

El 'Tigre', quien en el partido de ida apenas jugó el tiempo de adición, estuvo en el banco de suplentes en el encuentro definitivo, siendo esto una señal de lo que sería su papel con Fatih Terim en la temporada 21/22. De hecho, la prensa turca señala que el futuro del colombiano está en duda tras no tener acción en la serie previa de la Liga de Campeones.



Terim, DT del equipo, dijo en el primer juego contra el conjunto neerlandés que Falcao fue suplente porque sufrió una molestia muscular leve, razón por la cual no quería poner al jugador en riesgo. Sin embargo, para el juego de vuelta, el delantero samario tampoco vio minutos. No hubo explicación.



Así las cosas, el futuro del colombiano está en duda tras no ser tenido en cuenta, su alto salario, además de sus constantes lesiones, lo ponen en la puerta de salida del equipo de los tres leones. ¿Seguirá en Turquía?