¡No tienen piedad con Morelos!: 'Es una vergüenza para el Rangers'

Este 31 de julio comienza oficialmente la Scottish Premiership, con el duelo entre Rangers y Livingston. Todo está listo, salvo un detalle: ¿dónde está el goleador de Rangers?

Alfredo Morelos no ha llegado a las instalaciones del club después de su participación en la Copa América 2021, en la que, en realidad, apenas disputó unos minutos, pues se contagio de covid-19 en la concentración de Barranquilla y tardó en estar nuevamente disponible.



Es verdad que todos los internacionales tienen tiempo de vacaciones autorizado tras la celebración de la citada Copa y de la Euro, pero no es como apra no tener idea de la fecha aproximada de su regreso.



Eso es lo que criticó Frank McAvennie, exfutbolista del Celtic, Aston Villa y West Ham United, quien ha sido muy quisquilloso con el atacante y esta vez le dio con todo en Football Insider: "No sé qué está pasando con Morelos. Ese chico es su propia ley. No ha vuelto todavía, ¿verdad? Stevie Gerrard aún no sabe cuándo regresará, ¿verdad? Eso es una absoluta vergüenza para los Rangers. Es una situación terrible", dijo.



El analista sospecha que inclusive puede pasar que no regrese y que esté más preocupado por asegurar su marcha del club: "Creo que puede encontrarse que Gerrard simplemente perdió interés en él. No tengo idea de cómo se desarrollará eso. Debe estar afectando a todo el club. ¿Pueden sacar provecho del jugador solo para deshacerse de él? Si algunos de los precios que veo en los periódicos son correctos, que se vaya. No puedes estar haciendo eso, es una vergüenza para el Rangers. Él no es más grande que el club", concluyó.



Morelos tuvo un final de temporada algo tortuoso en su equipo y, aunque ha intentado salir en el pasado, por ahora no se habla de alguna oferta concreta, al menos no una que se esté considerando con seriedad. Habrá que esperar a que vuelva y que él mismo despeje las dudas.