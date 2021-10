Falcao, el mejor de Rayo Vallecano: nuevo reconocimiento en España

Radamel Falcao García recibió un nuevo reconocimiento en España, luego de que los aficionados del Rayo Vallecano lo eligieran como el 'jugador cinco estrellas' del mes de septiembre.



El artillero colombiano, que regresó a la Liga tras su paso por Francia, Inglaterra y Turquía, lleva cuatro goles en los cinco partidos disputados con el conjunto de Vallecas, cumpliendo así con una buena campaña en la temporada 21/22, que tiene a su equipo en la quinta casilla de la competencia.



"Agradecerles por el cariño desde el primer momento que llegué al club. Me han hecho sentir muy bien y espero seguir dándoles alegrías en el campo y ayudando al equipo a cumplir los objetivos que tenemos", dijo el 'tigre' después de recibir el premio.



Y añadió: "Tanto el cuerpo técnico como mis compañeros me han ayudado muchísimo para adaptarme bien y que pueda realizar todo lo puedo dar y hacer como delantero. Conozco La Liga y todo eso me ha facilitado para desarrollar mi juego acá en el Rayo".



Falcao, de 35 años, le anotó un gol a Getafe, un doblete al Athletic Bilbao y un último tanto al Barcelona, lo que lo hace estar entre los mejores delanteros en España en lo que va de la temporada.