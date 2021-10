¡Agárrense que 'El Tigre' no perdona! Récords que tiene a un zarpazo

Suelen faltar adjetivos cuando se habla de Radamel Falcao García. Es difícil describir su talento, por su sacrificio, su disciplina y su ejemplo... qué decir de sus lágrimas, como un amateur siempre, como si no se hubiera labrado ya una carrera absolutamente digna de admirar. Todo suena redundante.

Por eso una manera de acercarse pueden ser los números, los récords que sigue teniendo en la mira, aunque a los 35 años le cueste el doble y muchos lo vean más cerca del retiro... ¡qué equivocados están!



Falcao se apuntó este miércoles un lindo gol que le dio al victoria a Rayo Vallecano contra el otrora invencible FC Barcelona, resultado que entre otras cosas terminó precipitando la salida del técnico Ronald Koeman.



Fue el cuarto tanto en este feliz regreso a LaLiga, que se suma a los que le anotó al Getafe en el debut con Rayo (triunfo 3-0), al del triunfo 1-2 contra Athletic de Bilbao y al del 2-1 contra Cádiz.



Estos datos lo tiene ahora nada menos que a un solo gol, uno solo de un número redondo e increíble: ¡300 anotaciones en su carrera con clubes profesionales! Falcao contabiliza 45 tantos en River Plate, 72 en porto, 70 en Atlético de Madrid, 83 en Mónaco, 4 en Manchester United, 1 en Chelsea, 20 en Galatasaray y los 4 de Rayo. Son 299 celebraciones en 516 partidos, números que no admiten ninguna discusión.



Pero ojo que no se tienen en cuenta en ese rubro los 35 goles que lleva con Selección Colombia, cifra que lo convierten en el máximo artillero tricolor. Si se suman y se comparan, por ejemplo, con el jugador colombiano que más goles totales lleva en la historia, resulta que hay otro récord en la mira: 'El Tigre' está a solo 11 goles del registro de Víctor Hugo Aristizábal, según las cifras de @hincapiedatos



Y ahí no para el apetito del goleador: Falcao es el segundo jugador que pone por delante en el marcador a su equipo más veces en la temporada de la Liga de España, y da la sensación que con sus 3 anotaciones, a 3 del récord de Raúl de Tomás, una nueva marca es cuestión de tiempo.



Jugadores que han puesto por delante en el marcador a sus respectivos equipos más veces en La Liga 2021-22:



Raúl de Tomás (6 veces)@FALCAO (🐯🐯🐯)

Álvaro García (3)

Ángel Correa (3)

Karim Benzema (3)

Memphis Depay (3)

Choco Lozano (3)

Mikel Oyarzabal (3) pic.twitter.com/qf0LSWJw9s — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 27, 2021

Falcao prepara unos cuantos zarpazos más antes de darles gusto a quienes lo han visto derrotado y la mejor noticia es que toda esa motivación viene directo a la Selección Colombia, necesitada de su talento en las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.