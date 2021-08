Nueva señal sobre el futuro de Falcao: desaire del Galatasaray en Liga

Radamel Falcao García no la pasa bien en Turquía y los rumores sobre un posible cambio de equipo aumentan. Este lunes, Galatasaray derrotó 2-1 a Hatayspor, por la segunda fecha de la SuperLiga, y el colombiano no fue ni al banco de suplentes. Sofiane Feghouli y Christian Luyindama anotaron los tantos de la victoria.

Hasta el momento, no hay una razón que justifique la ausencia del 'Tigre', suceso que reafirma que Fatih Terim no tiene entre sus planes al artillero cafetero.



De hecho, el cuadro de los leones salió con una nómina mixta pensando en el duelo del jueves, de Europa League, frente al Randers. Falcao no fue tenido en cuenta.



Así las cosas, el futuro deportivo de Falcao vuelve a quedar en duda tras un nuevo desaire de su equipo. En distintas oportunidades se especuló sobre una posible llegada a la MLS, liga a la que García Zárate ve con buenos ojos. Por ahora, no hay nada concreto. ¿Cambiará de club?