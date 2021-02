Ni doblete salva a Dávinson en Tottenham: 'fue nuestro peor jugador'

Dávinson Sánchez no suele marcar por duplicado. De hecho, el único antecedente data de sus días en el Ajax, su primera experiencia en Europa. Pero en Tottenham parece no ser suficiente.

Sí, el colombiano se lució en el juego ofensivo contra Everton, en la quinta ronda de la FA Cup, pero su equipo perdió 5-4 y quedó eliminado. Y la factura se la pasaron directamente a él.



La crítica no fue de José Mourinho, quien lo tiene señalado en su libreta de descartes, pero esta vez le dio confianza. El que lo acusa directamente es el analista Jamie O'Hara, ex jugador del Tottenham, quien no tuvo piedad con el caucano: "realmente es una vergüenza. Fue un gran partido para los de ataque pero la defensa fue impactante. Dávinson Sánchez marcó dos goles para nosotros y fue nuestro peor jugador", disparó.



Y le alcanzó para señalar también al arquero Hugo Lloris: "el gol Calvert-Lewin, Lloris tiene que salvarlo. ¡Lo ha golpeado con fuerza, pero va directo a él! Es el viejo dicho, 'muñecas de chocolate'. Tienes que apartarlos de la palma de la mano, no pueden terminar en el fondo de tu red".



Dávinson, en el día feliz de su doblete, quedó otra vez con números rojos por algunas fallas evidentes en su tarea principal, que es la defensa. Sin embargo, parece fácil acusarlo a él, cuando un equipo que recibe 5 goles en contra tendría que revisar el trabajo de la nómina completa y no solo de un elemento. La situación del zaguero de Selección Colombia no mejora ni cuando mejora, y ese golpe en la autoconfianza puede ser más grave que sus últimos yerros en el campo.